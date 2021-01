Trang trí phòng ngủ chuẩn phong thủy để năm Tân Sửu tình duyên vượng vận, bạc vàng chật két

Để có một phòng ngủ thu hút được nguồn năng lượng tốt, bạn nên áp dụng 10 nguyên tắc phong thủy sau đây.

1. Bố trí phòng ngủ một cách hợp lý.

Bạn nên bố trí phòng ngủ ở xa nhất so với cửa chính của ngôi nhà. Theo phong thủy, phòng ngủ ở xa so với cửa chính của ngôi nhà tạo cho gia chủ cảm giác an toàn, ổn định và được bảo vệ.

Bạn không nên bố trí phòng ngủ ở gần cửa chính. Trên thực tế, đôi khi chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn. Khi phải bố trí phòng ngủ ở gần cửa chính, bạn cần phải tạo ra năng lượng bảo vệ mạnh mẽ xung quanh giường ngủ.

Nói cách khác, bạn cần phải tạo ra vách ngăn mềm mại nhưng rõ ràng để ngăn năng lượng ùa vào qua cửa phòng ngủ. Ví dụ, bạn hãy kê thêm một chiếc bàn ở đầu giường, một chiếc kệ, tủ đồ thấp ở đầu giường hoặc một vách ngăn di động ngăn cách giữa phòng ngủ và cửa chính.

Bạn nên bố trí phòng ngủ ở xa nhất so với cửa chính của ngôi nhà. (Ảnh minh họa)

2. Đặt cây phong thủy

Bạn nên đặt một cây kim tiền ở một góc trong phòng ngủ của bạn để tạo ra nguồn năng lượng linh hoạt, trôi chảy trong căn phòng. Nếu bạn muốn chuyện tình cảm vợ chồng luôn nồng ấm, hãy đặt những loài hoa có màu hồng và màu đỏ trong phòng ngủ.



3. Nội thất có đôi có cặp để cầu tình duyên

Nếu bạn đang độc thân và muốn sớm có đôi có cặp trong năm nay, hãy trang trí phòng với nội thất "có đôi, có cặp" để cầu tình duyên. Hãy bài trí 2 chiếc gối, 2 đèn ngủ, 2 chiếc tủ ở đầu giường trong căn phòng của mình. Đừng quên thêm một vài phụ kiện màu hồng, tranh ảnh cặp đôi, ảnh đôi yêu ương trong phòng ngủ.

Bạn chú ý hãy sử dụng các đồi nội thất có hình tròn, đường cong, không góc cạnh. Bởi vì các góc nhọn của đồ nội thất được xem là "mũi tên độc", làm ảnh hưởng đến vận khí trong căn phòng.

Nếu bạn đang độc thân và muốn sớm có đôi có cặp trong năm nay, hãy trang trí phòng với nội thất "có đôi, có cặp" để cầu tình duyên. (Ảnh minh họa)

4. Dọn dẹp sạch sẽ

Để thu hút được luồng vượng khí vào phòng ngủ, bạn cần dọn dẹp phòng ngủ thật sạch sẽ, đặc biệt là gầm giường. Hãy xem xét cho, tặng lại những đồ vật mà bạn không còn dùng đến. Ngoài ra, bạn cũng không nên giữ đồ vật liên quan đến người yêu cũ trong phòng ngủ.

5. Màu sắc tươi sáng

Để có được bầu không khí ấm áp và dễ chịu, hãy sơn tường phòng ngủ bằng các màu trung tính, như kem hoặc hồng đào, xanh lam nhạt, xanh lá cây và hoa oải hương.



6. Loại bỏ các thứ không tốt cho phong thủy

Bạn nên loại bỏ các đồ vật như TV, thiết bị tập thể dục và máy tính vì chúng có xu hướng hấp thụ nhiều năng lượng và không thể có được những khoảnh khắc lãng mạn. Bạn cũng không cần bố trí quá nhiều sách trong phòng ngủ.

Hãy sơn tường phòng ngủ bằng các màu trung tính, như kem hoặc hồng đào, xanh lam nhạt, xanh lá cây và hoa oải hương. (Ảnh minh họa)

7. Kê giường càng xa cửa càng tốt

Gia chủ nên đặt giường càng xa cửa càng tốt và tránh đặt giường ở vị trí thẳng với cánh cửa. Bạn cũng không nên đặt giường ở dưới cửa sổ. Đây là vị trí giường ngủ có thể mang lại tâm trạng bất an cho các thành viên trong gia đình.

8. Đặt đồ vật phong thủy

Bạn có thể đặt một số tác phẩm nghệ thuật hoặc các đồ vật có liên quan đến con trâu- con giáp của năm Tân Sửu 2021.

9. Không đặt gương cạnh giường

Gia chủ cần tránh đặt gương đối diện, cạnh hoặc phía trên giường. Đặt gương ở vị trí này có thể khiến gia chủ cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Không những thế, đặt gương soi ở phòng ngủ có thể coi là lời mời gọi kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của bạn và bạn đời. Nếu bạn vẫn muốn bố trí gương trong phòng ngủ, hãy che gương lai khi đi ngủ.

10. Sử dụng màn che điều chỉnh ảnh sáng

Độ sáng là một yếu tố rất quan trọng trong phong thủy. Hãy sử dụng thêm một tấm màn che để vẫn có thể đón ánh sáng tự nhiên đồng thời tạo ra không gian riêng tư trong phòng ngủ khi cần thiết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.