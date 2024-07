Trang web của Trường Đại học Y Dược bất ngờ bị "hack", nhà trường mời công an vào cuộc

Mới đây, khi tra cứu về website Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, một số người dùng bất ngờ khi thấy hiện phía dưới tên miền của trường có thông tin cá độ bóng đá, casino online.

Cụ thể, nội dung hiển thị cho thấy những lời mời gọi như trang cá độ bóng đá uy tín nhất Việt Nam, sòng bạc an toàn, đánh bạc an toàn, top casino online châu Á.

Trang web của Trường Đại học Y Dược xuất hiện lời mời chơi cá độ bóng đá. Ảnh: CMH

Giữa cao điểm mùa tuyển sinh đại học 2024, sự cố tại Trường Đại học Y Dược khiến thí sinh lo lắng không biết có nên nhấn vào link để tìm hiểu về trường cũng như các ngành nghề, điểm chuẩn hay không. Thậm chí có người còn đưa ra nghi vấn trường tự cài đặt nội dung này để tăng lượng truy cập cho website.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện trường cho hay: "Nhà trường đã xử lý ngay sự cố sau khi nắm được thông tin. Trang web vẫn hoạt động bình thường để thí sinh và phụ huynh tra cứu thông tin. Trường đã mời Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội và Cục An ninh mạng, Bộ Công an vào cuộc điều tra".

Trước nghi vấn về việc trường "chèn link" để tăng lượng truy cập cho website, đại diện trường phủ nhận thông tin và khẳng định có sự can thiệp từ bên ngoài. Sau khi có kết luận từ phía Công an, Trường sẽ gửi thông tin chính thức.