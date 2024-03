Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công: Công an vào cuộc Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công: Công an vào cuộc

Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Thông tin Truyền thông; Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM tìm hiểu nguyên nhân trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công.