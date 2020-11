“Trao cần câu” giúp bà con vùng lũ Quảng Trạch (Quảng Bình) tái sản xuất vụ đông xuân

Quảng Thanh là một trong những xã bị ngập sâu của huyện Quảng trạch (tỉnh Quảng Bình) trong đợt lũ vừa qua làm bà con trắng tay sau lũ.

Nước lũ dâng cao 1,5m khiến nhiều đồ đạc, trang thiết bị, tài sản bị lũ cuốn trôi và nhấn chìm gây thiệt hại nặng nề.

Ông Lê Viết Thuận - Giám đốc Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng trao phần quà cho bà con xã Quảng Thanh, huyện Quảng Lưu, Quảng Bình. Ảnh: PV

Clip: Đoàn công tác của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đến trao quà cho bà con xã Quảng Thanh, Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng 300 suất quà tạo sinh kế cho người dân xã Quảng Thanh, gồm: 20kg lúa giống, 1 bao phân Đầu Trâu lót thúc (25kg), 15kg gạo ăn giúp bà con nhanh chóng ổn định sản xuất, khắc phục hậu quả do lũ lụt gây nên.

Vác những phần quà trên vai mà đoàn vừa trao tặng, ông Cao Minh Hà (70 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh) nở nụ cười: "Đợt lũ năm nay to khủng khiếp, tài sản trong gia đình bị cuốn trôi hết không còn gì cả. Nước lũ dâng cao quá đầu tôi, may mắn được mọi người kịp thời đưa cao để tránh không thì tính mạng tôi và cả gia đình không biết thế nào.

Ông Cao Minh Hà (70 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh) phấn khởi nhận quà của đoàn.

Gia đình tôi 6 miệng ăn tất cả đều phụ thuộc vào 4 sào ruộng, mà bây giờ lúa giống bị ướt, tôi không có cách nào tiếp tục sản xuất, nuôi sống gia đình. Món quà của đoàn trao tặng đến rất kịp thời, giúp chúng tôi có lúa giống để tiếp tục sản xuất vụ mùa đông xuân, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra".

Bà Phan Thị Hồng (64 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh) xúc động khi được đoàn tặng giống và phân bón.

Bà Phan Thị Hồng (64 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh) xúc động chia sẻ: "Lũ lên nhanh, gia đình tôi không kịp trở tay, nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, tài sản tích góp nhiều năm bỗng biến mất chỉ sau một đêm. Không biết đến bao giờ người dân miền Trung chúng tôi mới hết khổ vì mưa bão.

Bà Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt hỏi thăm, chia sẻ với người dân sau mất mát đợt lũ vừa qua.

Rất vui mừng khi có đoàn về hỗ trợ gạo, giống, phân bón, giúp người dân Quảng Thanh ổn định sản xuất, nhanh chóng khắc phục phần nào khó khăn của bà con".

Người dân vui mừng khi được nhận quà từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng.

Ông Phùng Nam Yên (74 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh), nói: "Không chỉ trao quà giúp bà con giảm bớt khó khăn, Báo Nông thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ lúa giống và phân bón giúp chúng tôi có cái để tiếp tục sản xuất. Tôi rất cảm ơn báo!"

Ông Phùng Nam Yên (74 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh) tươi cười trên đường chở quà về.

Ông Ngô Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh, cho biết: "Đợt lũ vừa qua, trên địa bàn xã Quảng Thanh bị ngập 153ha diện tích nông nghiệp, nhiều gia đình chìm trong nước lũ gây thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng. UBND xã đang kêu gọi, vận động bà con đắp đê, giữ nước, vệ sinh đồng rộng để chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân. Khi địa phương đang rất khó khăn về lúa giống và phân bón thì được Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ. Đây là những thứ cần thiết để nhân dân trong xã sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất".

"Thay mặt lãnh đạo xã, bà con nhân dân tôi xin chân thành cảm ơn Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã giúp bà con có tư liệu để sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống"- ông Bình chia sẻ thêm.

Ông Lê Viết Thuận - Giám đốc Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đã đồng hành xuyên suốt chương trình.

Ông Thuận chia sẻ: "Thương hiệu phân bón Đầu Trâu lấy phương châm là "Bạn đồng hành của nhà nông". Lũ lụt đã gây thiệt hại lớn cho người dân miền Trung, Công ty đã phát động ủng hộ giúp đỡ đồng bào nơi đây. Đó không chỉ đơn thuần là hạt giống, phân bón mà là tình cảm, niềm tin, hy vọng một mùa mới bội thu, để người dân ổn định cuộc sống".

Nhà báo Lưu Phan – Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cho biết: "Những ngày gần đây mưa lũ gây ra nhiều khó khăn cho bà con miền Trung. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền có chút món quà nhỏ mong bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng khắc phục khó khăn"