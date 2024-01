Trao tay quà tặng "Tết An" cùng Orion nối liền văn hóa 3 miền đón Tết

Tết cổ truyền là ngày lễ truyền thống vô cùng thiêng liêng và quan trọng trong năm của người Việt. Đây là thời gian mọi người tạm gác lại tất cả các công việc để sum vầy, đoàn tụ cùng gia đình, họ hàng. Là dịp để những người con xa quê trở về bên gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Dù mọi thứ trong cuộc sống đều phát triển theo hướng hiện đại, nhưng người Việt vẫn gìn giữ được những nét đẹp truyền thống trong ngày Tết, đặc biệt là việc trao tặng nhau những món quà kèm những lời chúc nhau đầy ý nghĩa.

Lấy cảm hứng từ không khí ngày xuân trên khắp 3 miền đất nước, Orion mang đến những bộ quà tặng Tết An 2024 với những hình ảnh danh lam thắng cảnh ngày tết với ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và hy vọng cho mọi gia đình Việt Nam.

Orion mang Tết sum vầy đến ba miền Việt Nam

Nói về Tết điều đầu tiên chắc mẩm luôn là mong ngóng những sự an bình bên nhau. Tuy là Tết chung của đất nước nhưng mỗi vùng miền lại mang theo những đặc trưng rất riêng.

Tết đến xuân về, cả một vùng Bắc bộ như khoác lên mình một cánh mới trong sắc hồng của những cành đào tươi thắm. Theo quan niệm, hoa đào tượng trưng cho sự may mắn. Vì thế, ai ai cũng đều chọn một cành đào thật ưng ý. Với mong ước mang lại sự an lành, hạnh phúc cho gia đình.

Ngược lại với miền Bắc, miền Nam đón khí hậu ấm áp quanh năm, vì thế họ thường bày mai vàng rực rỡ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Màu vàng tươi sáng của hoa mai là biểu tượng của tiền tài, thành đạt, vinh hiển. Nếu hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sáng sớm mùng một thì gia đình sẽ có nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Đặc biệt, cây mai càng nở nhiều bông 6-10 cánh thì gia chủ càng gặp nhiều tài lộc và may mắn.

Tất cả những biểu tượng đầy ý nghĩa, mang đậm vẻ đẹp truyền thống về văn hóa Tết khắp ba miền Việt Nam đã được Orion gửi gắm vào thiết kế đặc sắc của hộp quà Tết An năm nay. Những sắc màu chủ đạo của Tết như vàng, đỏ hòa chung với danh lam thắng cảnh dọc ba miền Việt Nam đã làm cho thiết kế bao bì của hộp quà trở nên thân thuộc trong tâm thức khách hàng Việt.

Trước thềm xuân 2024, hòa cùng với không khí nhộn nhịp giữa thị trường mua sắm, hộp quà Tết An mang đến cho người tiêu dùng 8 sự lựa chọn, với phân khúc giá đa dạng và những sản phẩm đầy chất lượng. Với thông điệp Tết An Ba Miền - “Tết có An, nhà có Tết”, Orion hy vọng dù cho đang ở gần hay xa, mỗi người đều có cơ hội được đón một cái Tết ấm êm, tràn đầy bình an trong tâm hồn.

Bên cạnh những hoạt động quen thuộc trong ngày Tết ở khắp cả ba miền như trưng bày mâm ngũ quả, trang trí nhà cửa, quây quần với các bữa cơm trong gia đình… thì việc trao tặng nhau những món quà tết, những lời chúc tốt đẹp vẫn còn được gìn giữ. Hộp quà Tết An chắc chắn sẽ trở thành một sự lựa chọn hàng đầu, phù hợp để gửi đến gia đình, bạn bè, người thân trong dịp Tết này.

Hộp quà An không chỉ là thức quà an lành được Orion Vietnam trân trọng tuyển chọn, gói ghém, mà còn là biểu tượng của những ước nguyện an yên, của những lời thương yêu khó bày tỏ, của lòng biết ơn gửi đến người ta trân quý.

Nâng niu chân tình trong từng sản phẩm

Giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại, những sản phẩm bánh - kẹo mà Orion mang đến cho người tiêu dùng trong dịp năm mới này là sự kết tinh sau quá trình dài nghiên cứu, thấu hiểu khẩu vị của người Việt. Hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm, cùng kinh nghiệm 6 năm cung cấp những sản phẩm Tết đến với thị trường, Orion luôn đề cao tiêu chí chất lượng và mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiêu dùng cao cấp nhất.

Những sản phẩm xuất hiện trong hộp quà Tết An đều là những sản phẩm quen thuộc, phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng: ChocoPie hoặc Custas kem trứng dành cho ông bà, cha mẹ, Opera dành cho thanh thiếu niên, Marine boy dành cho các bé nhỏ… Với bộ quà tặng An, Orion mong muốn có thể thay người tiêu dùng gửi lời chúc chân tình đến với người nhận, cầu mong mọi điều trong năm mới đều trở nên hanh thông, thuận lợi.

Những hộp "quà Tết An" 2024 từ Orion gói trọn tình cảm cùng hy vọng tốt lành tới mọi nhà, có “An” sẽ được bình an, rồi có “Tài” có “Lộc”, ấm áp đủ đầy, vạn sự như ý.

Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, ý nghĩa, hộp quà Tết "An" còn mang đến những "thức quà" nhâm nhi ngày Tết thơm ngon và cực kỳ chất lượng. Bên trong mỗi hộp quà là một bộ sưu tập bánh kẹo uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Orion

Với chất lượng uy tín, giá cả phù hợp cùng thông điệp ý nghĩa "Tết có An, nhà có Tết", bộ quà tặng Tết An đã thành công chiếm được lòng tin của khách hàng để cùng hòa chung những khoảnh khắc đoàn tụ quý giá trong dịp Tết đến Xuân về.

Ngoài bộ quà tặng Tết An, Orion cũng ra mắt nhiều bộ sản phẩm quà tặng khác: Chocopie, Custas, Opera, Gouté phiên bản đặc biệt dành riêng cho Tết, kẹo Họng thiết kế hình lục giác mới lạ, đẹp mắt, kẹo dẻo Boom Jelly 5 vị, Marine boy với thiết kế cá hóa rồng,… sẽ là những sự lựa chọn phù hợp để khách hàng dễ dàng xây dựng một bộ quà Tết độc đáo của riêng mình.

Hiện tại, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua hộp quà Tết "An" 2024 và các sản phẩm Tết khác của Orion tại các siêu thị lớn trên toàn quốc, cũng như các hệ thống cửa hàng tiện lợi. Đồng thời, để người tiêu dùng thuận tiện nhất cho việc mua hàng, Orion đã tiến hành mở bán trên các kênh mua sắm trực tuyến.