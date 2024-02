Trao truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho thượng uý Công an bị đâm tử vong ở Thái Bình

Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ trao truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thượng úy Đỗ Văn Tú (SN 1998) cán bộ Công an thị trấn An Bài đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22/9/2023, trung úy Đỗ Văn Tú đang trong ca trực, nhận được tin báo tại khu vực tổ 5, thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp, trung úy Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thượng úy Đỗ Văn Tú. Ảnh: CATB

Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công trung úy Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do các vết thương quá nặng, trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày.

Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức Công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương, đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thực hiện một số chế độ, chính sách cho đồng chí.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với vị cán bộ Công an thị trấn An Bài, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho trung úy Đỗ Văn Tú.

Đại tá Phạm Đình Tâm trao truy tăng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại diện gia đình thượng uý Tú. Ảnh: CATB

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ngày 31/12/2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1833 truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thượng úy Đỗ Văn Tú.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của các cấp, Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại diện gia đình thượng úy Đỗ Văn Tú.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Phạm Đình Tâm ghi nhận những cống hiến, thành tích của thượng uý Đỗ Văn Tú trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời bày tỏ tiếc thương trước sự mất mát của gia đình thượng úy Đỗ Văn Tú.

Đại tá Phạm Đình Tâm khẳng định, thượng uý Đỗ Văn Tú là tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tinh thần "Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ" đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Thái Bình nói riêng.

Đại diện thân nhân gia đình thượng uý Đỗ Văn Tú đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương.

Đồng thời sẽ vượt lên những hy sinh, mất mát, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tinh thần yêu nước cách mạng, quyết tâm giáo dục con em lao động, học tập, phấn đấu cống hiến góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.