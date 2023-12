Trẻ em châu Á là nạn nhân của biến đổi khí hậu

Trẻ em chơi tại một trung tâm sơ tán dành cho những người phải di dời do lũ quét do mưa gió mùa ở Manila vào tháng 8/2018. Một cuộc khảo sát của UNICEF cho thấy Philippines có nhiều trẻ em phải sơ tán nhất do thảm họa khí hậu từ năm 2016 đến năm 2021. Ảnh: Reuters