Triết lý của Lão Tử giúp mỗi người có quyền lực với chính mình

Cuộc sống của bạn là sự phản ánh quan điểm, thói quen, thái độ, niềm tin, suy nghĩ, nỗi sợ hãi, lo lắng và nhận thức của bạn.

Và cho dù bạn có nhận thức được điều đó hay không, tất cả những điều này sẽ hình thành tư duy của bạn, bạn là ai và quỹ đạo của cuộc đời bạn sẽ như thế nào.

Aristotle đã từng nói: "Biết chính mình là khởi đầu của mọi trí tuệ."

Lão Tử cũng đồng ý như vậy. Ông từng nói: "Biết người khác là thông minh; biết mình là trí tuệ đích thực. Thạo người khác là sức mạnh; làm chủ được bản thân mới là sức mạnh thực sự".

Mối quan hệ với bản thân là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Để thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp và có thể sống cuộc sống theo ý mình, trước tiên bạn cần biết bạn thực sự là ai.

Một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp bắt đầu từ bạn. Nhưng nếu bạn không biết nhìn mình trong gương hoặc từ chối làm việc đó, thì bạn đã không làm được việc cơ bản nhất để bắt đầu cuộc sống mà bạn muốn.

Kiến thức về bản thân là mấu chốt đầu tiên và quan trọng để dẫn đến cuộc sống mà bạn muốn.

Trong cuốn sách "Insight: Why We’re Not Self-Aware as We Think", và "How Seeing Ourselves Clearly Helps Us Succeed at Work and in Life", Tasha Eurich lập luận rằng:

"Đã có bằng chứng khoa học chứng minh rằng: những người hiểu rõ bản thân và hiểu rõ cách người khác nhìn mình sẽ sống hạnh phúc hơn. Họ đưa ra quyết định thông minh hơn. Họ có những mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp tốt hơn. Họ nuôi dạy những đứa trẻ trưởng thành hơn. Họ là những sinh viên thông minh hơn, ưu việt hơn, những người chọn nghề nghiệp tốt hơn. Họ sáng tạo hơn, tự tin hơn và giao tiếp tốt hơn. Họ ít háo thắng hơn, ít nói dối, gian lận và trộm cắp hơn. Họ là những người làm việc giỏi hơn và dễ thăng chức hơn. Họ là những nhà lãnh đạo hiệu quả hơn và nhân viên của họ nhiệt tình hơn. Họ thậm chí còn giúp công ty có lợi nhuận cao hơn… một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng: Nhận thức về bản thân là yếu tố đánh giá sự thành công của lãnh đạo."

Biết bản thân cho phép bạn sống cuộc sống mà bạn thực sự muốn - bạn biết mình là ai, bạn muốn gì và điều gì mang lại điều tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn không hiểu đầy đủ về con người của mình, bạn sẽ tiếp tục đưa ra quyết định trái với con người thật của mình.

Sự phát triển trong cuộc sống và sự nghiệp bắt đầu từ nhận biết bản thân

Nhiều người bận dành thời gian để tìm hiểu xem sự khôn ngoan của họ nhưng lại không quan tâm đến tư duy của mình.

Socrates đã từng được yêu cầu tóm tắt các luận triết học hết mức có thể, ông trả lời: "Hãy tự biết mình."

Cụm từ "Biết chính mình" đã có từ nhiều thế kỷ trước nhưng ngày nay nó vẫn còn phù hợp. Nghiên cứu từ nhà tâm lý học Daniel Goleman chỉ ra rằng: nhận thức về bản thân là yếu tố quan trọng đối với thành công của con người.

Hiểu bản thân là hiểu được nhu cầu, mong muốn, mục tiêu, điểm yếu và mọi thứ khác khiến bạn thích thú. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quá khứ và hiện tại của bạn.

Những lời tự thuật về bạn là ai sẽ ảnh hưởng đến cách bạn hành xử. Nếu bạn nhận biết chính xác mình là ai, bạn sẽ phát triển được bản thân mình. Lão Tử đã từng nói, "Người biết người khác là người khôn ngoan; người biết chính mình là người được giác ngộ."

"Hãy nghĩ theo cách này: bạn không thể chăm sóc bản thân nếu bạn không biết nhu cầu của mình là gì, bạn không thể cải thiện bản thân nếu bạn không biết những phẩm chất tốt nhất của mình", Terri Pous nói.

Thay vì ép buộc mọi thứ xảy ra, hãy tìm lại chính mình trước. Hãy đi theo tiếng gọi bên trong và hãy để cuộc sống của bạn diễn ra thật tự nhiên. Khi bạn còn sống, và trong khi nó còn nằm trong khả năng của bạn, hãy nắm bắt cơ hội ngay bây giờ và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với chính bản thân.

Hãy nhìn nhận toàn diện bản thân từ quan điểm của một bên thứ ba và viết ra những gì bạn biết về bản thân.

Việc tự ghi nhật ký giúp bạn cải tiến hoặc thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bạn dựa trên thông tin đó. Biết rõ bản thân sẽ cho bạn cảm giác có quyền lực đối với chính mình.

Bạn nợ chính mình một cuộc tìm kiếm con người thật của bạn. Con đường dẫn đến thành công của bạn bắt đầu với một cái nhìn trước gương. Tự nhận thức sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến trí tuệ.

Bạn càng sớm đánh giá và thừa nhận điểm mạnh, điểm yếu, con người bên trong và quan trọng nhất là điều khiến bạn trở nên sống, bạn càng có thể ngừng cản trở sự phát triển cá nhân.