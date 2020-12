Triệt phá đường dây buôn lậu khủng qua biên giới với Trung Quốc: Lộ diện kẻ cầm đầu

Bộ Công an cho biết, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.