Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô 33 tỷ đồng

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Phạm Duy Linh (trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Lê Anh Tuấn, Trần Công Trưởng, Vũ Đức Thành và Đỗ Quốc Khánh (cùng trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn các huyện Mèo Vạc, Yên Minh (tỉnh Hà Giang) và tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào lúc 18h35' ngày 27/11, qua triển khai đợt cao điểm tấn công trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Mèo Vạc tổ chức triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô liên tỉnh, qua khám xét đã tạm giữ 1 xe ô tô, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay, với tổng số tiền giao dịch trên 33 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây tội phạm này khoảng 100 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.