Triệt phá đường dây ghi lô đề trên 300 tỷ đồng

Theo đó, chiều 22/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 11 điểm đang ghi lô đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố. Ngay sau đó, 14 người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ.



Đường dây lô đề do Nguyễn Thị Thùy Dung (váy xanh) cầm đầu tại cơ quan công an.

Cầm đầu đường dây lô đề này là Nguyễn Thị Thùy Dung (28 tuổi, trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột). Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 20 điện thoại di động các loại cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Bước đầu, công an đã làm rõ, đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2021 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi lô đề cho các con bạc khoảng hơn 400 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm 2021 đến nay là trên 300 tỷ đồng.

Các đối tượng giao dịch qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội.

Đây là đường dây lô đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng giao dịch qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như Viber, Zalo, Messenger, Telegram… Đến cuối ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Trung, miền Bắc rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xoá sạch.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.