Bị cáo Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò, 44 tuổi, ngụ quận 6, đối tượng chủ chốt) bị đưa ra xét xử về tội "tổ chức đánh bạc". Ảnh: CACC

Ngày 15/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” trong sới bạc quy mô “khủng” ven đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM) đối với 45 bị cáo. Phiên tòa tạm hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung lý do bị can Trần Văn Nghĩa đã ra đầu thú sau thời dài bị truy nã. Do đó, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung và nhập vụ án nhằm giải quyết vụ án được toàn diện.

Bị can Trần Văn Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã vào ngày 29/4/2021. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò, 44 tuổi, ngụ quận 6) và 23 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “tổ chức đánh bạc” và 20 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “đánh bạc”.

Bị cáo Lê Văn Khấn (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị đưa ra xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thành tổ chức đá gà ăn tiền, lắc tài xỉu tại khu đất trống cạnh đường Võ Văn Kiệt. Cáo trạng xác định, Thành thu lợi bất chính từ 1,3 - 1,4 tỷ đồng để trả nợ, tiêu xài cá nhân, trả công cho các đồng phạm.

Cáo trạng vụ án thể hiện, đối với một số cán bộ công an (công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6; công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6), Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ, "gửi" tiền, quà để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra, báo cáo về hoạt động sòng bạc. Do chỉ có lời khai của Thành và CQĐT chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên CQĐT đang tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ xử lý.