Triệt phá đường dây mang thai hộ và làm giả giấy tờ

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng Oanh (SN 1987, trú tổ 22, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" và Trần Thanh Sơn (SN 1985, HKTT tại thị trấn Đại Nghĩa, H.Mỹ Đức, Hà Nội) bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Lập nhóm trên mạng xã hội để tìm người mang thai hộ

Những năm gần đây, nắm bắt được nhu cầu có con của các gia đình hiếm muộn, người có vấn đề về sinh lý và xu hướng muốn làm bố đơn thân của giới trẻ, Phan Thị Hằng Oanh đã lập "Hội nhóm mang thai hộ - hiến trứng - hiến tặng tinh trùng" trên mạng xã hội Facebook để tìm người mang thai hộ, người bán trứng và người có nhu cầu mang thai hộ để tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Để che đậy hành vi phạm tội, Oanh câu kết sử dụng giấy tờ giả nhằm hợp thức hóa giấy tờ tại các bệnh viện... nhưng hành vi của Oanh và đồng bọn đã bị phát hiện.

Theo Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Long Biên, qua công tác quản lý địa bàn, tổ công tác có thông tin về đường dây nghi vấn mang thai hộ với thủ đoạn rất tinh vi. Quá trình theo dõi, khoảng đầu năm 2021, tổ công tác đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Oanh; đồng thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của đối tượng.

Mở rộng điều tra vụ án, tổ công tác xác định Oanh đồng thời là người lập "Hội nhóm mang thai hộ - hiến trứng - hiến tặng tinh trùng" trên mạng xã hội Facebook để tìm người mang thai hộ, người bán trứng và người có nhu cầu mang thai hộ... Ngoài ra, Oanh thường xuất hiện tại khu vực Tư Đình, Q.Long Biên, đặc biệt có quan hệ với một số người phụ nữ lạ mặt thường sinh sống ở đó, nghi vấn có liên quan đến đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại...

Trần Thanh Sơn.

Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, tháng 2/2021, tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng trọ tại khu vực Tư Đình. Quá trình kiểm tra thu được nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến đường dây mang thai hộ. Từ đây, với sự vào cuộc của các trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, hành vi phạm tội của Oanh đã được điều tra, làm rõ.



Tại cơ quan công an, bước đầu Oanh khai nhận: Nắm bắt được nhu cầu có con của các gia đình hiếm muộn, người có vấn đề về sinh lý và xu hướng muốn làm bố đơn thân của giới trẻ, Oanh nảy sinh ý định kiếm lời từ dịch vụ mang thai hộ. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lập "Hội nhóm mang thai hộ - hiến trứng - hiến tặng tinh trùng" với mục đích tìm người mang thai hộ, người bán trứng và người có nhu cầu mang thai hộ để tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Qua mạng xã hội, khoảng tháng 3/2020, một người đàn ông tên H.Đ.M (SN 1987, ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), liên hệ với Oanh và đặt vấn đề tìm người mang thai hộ. Hai bên thỏa thuận, Oanh sẽ tìm người bán trứng để kết hợp với tinh trùng của M. tạo phôi, sau đó sẽ tìm người mang thai hộ (người này sẽ được cấy phôi) và mang thai sinh con với giá 700 triệu đồng.

Sau đó, Oanh gấp rút tìm người có nhu cầu mang thai hộ. Oanh liên hệ được với Lê Thị L. (SN 1991, ở tỉnh Hòa Bình) đặt vấn đề mua trứng với giá tiền từ 30 đến 50 triệu đồng; còn giá tiền mang thai hộ từ 270 đến 340 triệu đồng. Oanh là người trực tiếp làm hồ sơ để L. bán trứng và kết hợp với tinh trùng của H.Đ.M để tạo phôi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Sau đó, các phôi này được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấy vào người của L. nhưng không thành công. Vì thế, Oanh chỉ trả cho L. số tiền hiến trứng là 50 triệu đồng. Để tránh sự phát hiện, khi làm thủ tục tại bệnh viện, H.Đ.M được sử dụng chứng minh nhân dân số: 111971758 mang tên Vũ Văn Duy.

Phan Thị Hằng Oanh.

Làm giả giấy tờ để hợp thức hóa



Sau khi chuyển phôi lần 1 không thành công, Oanh liên hệ và thỏa thuận với N.T.Q.T (SN 1996, ở tỉnh Gia Lai) việc mang thai hộ cho anh H.Đ.M với giá 320 triệu đồng. Oanh lại thuê người làm giả chứng minh nhân dân số: 113493753 mang tên Lê Thị L. nhưng ảnh trong chứng nhân dân là của N.T.Q.T để nộp vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khi làm thủ tục chuyển phôi. Ngày 14/10/2020, N.T.Q.T được chuyển phôi tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Khi chuyển thai thành công, Oanh đưa T. về dưỡng thai tại địa chỉ 11 Tư Đình, Q.Long Biên. Vào thời điểm các trinh sát Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Long Biên phát hiện, H.Đ.M đã chuyển 420 triệu đồng cho Oanh; Oanh thanh toán 41 triệu đồng cho N.T.Q.T.

Về nguồn gốc của các giấy tờ giả, Oanh khai đã liên hệ với Trần Thanh Sơn (SN 1985, HKTT huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để đặt mua sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân để hợp thức hóa giấy tờ pháp lý khi làm thủ tục tại các bệnh viện. Sau khi Sơn làm xong các giấy tờ giả, sẽ gửi các giấy tờ trên qua xe bus đến bến xe Mỹ Đình cho Oanh. Sau khi nhận được giấy tờ giả, Oanh chuyển tiền qua tài khoản cho Sơn...

Căn cứ lời khai của Oanh và tài liệu điều tra thu thập được, Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Long Biên phối hợp với Công an thị trấn Đại Nghĩa, triệu tập Sơn để làm rõ hành vi của đối tượng. Trước những thông tin mà cơ quan điều tra đưa ra, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi làm giả tài liệu để bán cho Oanh thu lời bất chính với giá: 1 sổ hộ khẩu giá 3 triệu đồng, 1 chứng minh nhân dân giá 1,5 triệu đồng; 1 giấy chứng nhận đăng kí kết hôn 1,5 triệu đồng). Để có được những giấy tờ giả trên, Sơn đã "scan" các giấy tờ thật, rồi sửa theo thông tin mà Oanh cung cấp. Sau đó, đối tượng in màu, ép plastic để tạo các giấy tờ giả.

Sau khi khai nhận rõ hành vi phạm tội, Trần Thanh Sơn đã tự nguyện giao nộp các công cụ để làm giả tài liệu. Tại Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội kết luận, các giấy chứng minh nhân dân là giả.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Long Biên đã ra quyết định trưng cầu giám định AND để xác định quan hệ huyết thống giữa H.Đ.M và N.T.Q.T. Tại Bản kết luận giám định pháp y về AND của Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận: H.Đ.M có quan hệ huyết thống bố - con với H.Đ.M.N và N.T.Q.T không có quan hệ huyết thống mẹ - con với H.Đ.M.N".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.Long Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.