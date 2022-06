Triệt phá hàng loạt băng nhóm cho vay lãi suất "cắt cổ" tại Đà Nẵng

Theo đó, vào đầu năm 2022, Đà Nẵng xuất hiện một số đối tượng có hộ khẩu ngoại tỉnh đến thành phố hoạt động cho vay lãi nặng. Vấn đề này làm phát sinh tiềm ẩn nguy cơ cao các vụ việc nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn. Ngay lập tức, phòng CSHS Công an thành phố đã vào cuộc điều tra.



Qua điều tra, xác minh các trinh sát đã xác định được 7 đối tượng chia thành 3 nhóm và 2 đối tượng khác thực hiện riêng lẻ để đưa vào diện “theo dõi đặc biệt”.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, nắm bắt nhu cầu tài chính của người dân, các đối tượng đã tiến hành cho vay “nóng” với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính. Một số người dân rơi vào cảnh túng quẫn, không còn khả năng trả nợ. Đến thời điểm đóng lãi, trả nợ nhưng chưa có tiền để thanh toán, các đối tượng đã đến tận chỗ ở hoặc gọi điện đe dọa, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Với phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, nhất là việc thường xuyên thay đổi chỗ ở, quy luật hoạt động để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đến 5h30 sáng 6/6, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành phá đồng thời 2 chuyên án, qua đó triệu tập 9 đối tượng (trong đó có 3 nhóm với 7 đối tượng và 2 đối tượng hoạt động riêng lẻ).

Các đối tượng gồm: Vũ Đình Nghĩa (SN 1998, trú Hà Nội, tạm trú tại Chung cư Mường Thanh, Đà Nẵng); Ngô Văn Nhân (SN 1996, trú tại Chung cư Mường Thanh) và Phùng Trung Lâm (SN 1998, trú tại Hà Nội, tạm trú tại căn hộ trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Cùng thời điểm trên, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành triệu tập đối tượng Lương Thái Huấn (SN 1991, trú Hà Nội, tạm trú tại Chung cư Mường Thanh), Phùng Quang Linh (SN 1999, trú Hà Nội, tạm trú tại căn hộ trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ra, Phòng CSHS cũng đã tiến hành bắt giữ Hà Tuấn Dương (SN 1998, trú tại Hà Nội), tạm trú tại Chung cư Mường Thanh) và Nguyễn Huỳnh Quốc Cường (SN 1997, trú Hà Nội, tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn).

2 đối tượng hoạt động độc lập là Cao Viết Lãn (SN 1992, trú Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Phùng Đức Nhuận (SN 1994, trú tại Hà Nội, tạm trú tại Chung cư Mường Thanh).

Các đối tượng khai nhận cho vay theo gói từ 10 triệu đến 150 triệu. Sau khi vay tiền, hàng ngày, người vay phải trả một phần tiền gốc và lãi gọi là tiền góp. Thời hạn mỗi gói vay thường là 30 ngày hoặc 40 ngày, số tiền vay tùy vào lựa chọn của người vay. Ngoài ra, để tìm kiếm người vay, các đối tượng in, phát tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay không cần thế chấp kèm theo số điện thoại liên hệ. Quan hệ giữa đối tượng cầm đầu với đối tượng đi thu tiền mật thiết với nhau. Chúng chia nhỏ ra để hoạt động, không ở chung cùng nhau tránh sự theo dõi của lực lượng Công an, thậm chí đối tượng thu tiền còn đăng ký hành nghề xe ôm công nghệ để hoạt động, qua mắt lực lượng Công an.

Kết quả đấu tranh ban đầu từ 2 chuyên án xác định được từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng đã cho vay với tổng số tiền khoảng 3,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 720 triệu đồng. Tang vật thu giữ trong các chuyên án gồm 2 xe ô tô, 7 xe mô tô các loại và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.