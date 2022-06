Đà Nẵng: Hám lợi từ ma túy, nam thanh niên lĩnh án tử hình

Ngày 4/6, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Trần Văn Trung (SN 1994, TT Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: D.B.

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 2/2021, Trọng 3 lần mua ma túy của Lê Đại Hải (Quảng Trị).



Lần thứ nhất: Tháng 2/2021, Trọng mua của Hải 1kg ma túy đá giá 190 triệu đồng, sau đó Trung chở Trọng đem vào Duy Xuyên, Quảng Nam bán cho một đối tượng tên Mập (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 260 triệu đồng đồng. Thu lợi bất chính số tiền 70 triệu đồng.

Lần thứ hai: Ngày 12/3/2021, Trọng mua của Hải 2 kg ma túy đá giá 360 triệu đồng. Trọng chuyển trước cho Hải 150 triệu đồng. Sau đó Trọng bảo Trung đang ở Vĩnh Linh, Quảng Trị vào TP Đông Hà, Quảng Trị nhận ma túy. Khi đến nơi Trung nghi có Bộ đội Biên phòng theo dõi nên không nhận được số ma túy trên.

Trong cả hai lần này My (bạn gái của Trọng) sống cùng Trọng nên biết rõ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Trọng và Trung.

Lần thứ ba: Ngày 27/3/2021, Trọng, Trung và My đi từ Đà Nẵng về TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình, Trung là người điều khiển xe ô tô. Khi đến nơi, Trọng và Trung vào khách sạn nghỉ ngơi, còn My về nhà.

Tại khách sạn, khoảng 16h00 ngày 27/03/2021, Trọng gọi điện cho Hải đặt mua 2 kg ma túy đá với giá 360 triệu đồng. Trọng chuyển khoản cho Hải hai lần với số tiền 350 triệu đồng, nợ lại 10 triệu đồng.

Khoảng 10h00 ngày 28/03/2021, Trọng bảo Trung đi ô tô đến Quảng Trị để nhận ma túy, Trung nhận lời và đến điểm hẹn nhận 2 kg ma túy đá từ một thanh niên không rõ lai lịch giao.

Trong lúc Trung đi nhận ma túy thì Trọng đến nhà My, tại đây Hải liên lạc cho Trọng nhờ Trọng chuyển một gói 200 viên ma túy hồng phiến cho Lê Ngọc Huy đang ở tại Đà Nẵng. My đang có mặt tại phòng nên nghe được nội dung trên.

Sau khi Trọng nhận ma túy từ Trung, Trọng cùng Trung mang số ma túy trên về nhà My. Tại nhà My, khi thấy My xếp quần áo vào vali, chờ My ra ngoài, Trọng giấu số ma túy trên vào vali của My và khóa lại. Trọng sợ để vali trên xe ô tô về Đà Nẵng sẽ bị bắt nên nói với My trong vali có đồ quan trọng nên Trọng nói gửi xe khách cho an toàn.

My lấy giấy ghi tên "E Vũ" và số điện thoại người nhận là số của Trọng. My biết bên trong vali ngoài số hồng phiến Hải gửi cho Huy còn có ma túy của Trọng vì My đã từng biết việc Trọng mua bán ma túy với Hải nhiều lần. Tuy nhiên, My không kiểm tra và không biết số lượng và loại ma túy cụ thể.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Trung điều khiển xe ô tô chở My và Trọng ra bến xe Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để My gửi chiếc vali chứa ma túy cho xe khách vận chuyển vào Đà Nẵng.

Đến khoảng 22h00 ngày 28/3/2021, cả ba vừa đi qua hầm Hải Vân, nhà xe gọi điện cho Trọng bảo Trọng đến cây xăng đối diện Bến xe trung tâm Đà Nẵng để nhận vali.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Trung lái xe đưa Trọng và My đến trước số nhà 203 đường Tôn Đức Thắng đậu xe (đối diện cây xăng bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng). Lúc này, Trung và My ngồi trên xe, Trọng đi bộ vào cây xăng Hòa Mỹ nơi xe khách dừng đỗ để lấy vali.

Khi Trọng cầm vali đi sang đường để lên xe ô tô nhưng chưa kịp đi qua đường thì bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra và phát hiện trong vali có ma túy và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ số ma túy trong xe của Trọng, đây là ma túy Trọng mua trước đó để sử dụng sinh nhật, chưa sử dụng hết. Vào thời điểm bắt giữ, qua thử test ma túy xác định Trọng, My dương tính với ma túy.

Trong vụ án này, trọng lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.944,153 gam loại Methamphetamine. Trung là lái xe của Trọng, nhiều lần cùng với Trọng mua ma túy của Hải và bán lại cho đối tượng tên Mập thu lợi bất chính.

Tại tòa, cả 3 bị cáo đều cho rằng VKS đã truy tố đúng người đúng tội. Trọng khai do nợ nần quá nhiều nên dù biết mua bán ma túy trước sau cũng bị bắt nhưng vì số tiền lời kiếm được từ ma túy rất lớn nên nhắm mắt làm liều. Bị cáo Trung khai, thời điểm này ảnh hưởng dịch covid-19 không có việc làm, vợ có bầu cũng không có việc nên Trọng mở lời về làm tài xế cho Trọng với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Quá trình lái xe cho Trọng, Trung đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Trung biết việc mình làm là sai, cũng đã có ý định nghỉ việc nhưng vì số tiền 20 triệu đồng nợ Trọng, Trung "nhắm mắt" làm theo lời của Trọng yêu cầu. Quá trình làm việc cho Trọng, thỉnh thoảng Trung được "chiêu đãi" ma túy.

My khai, khi sống chung với Trọng, bị cáo đã biết Trọng mua bán ma túy, bị cáo cũng đã từng khuyên Trọng dừng lại nhưng không được. Khi Trọng nói My đi gửi vali bằng xe khách… bị cáo đã biết trong đó có chứa ma túy.

Sau khi xem xét vai trò phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Trọng mức án Tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 2 năm tù tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt Trọng phải chấp hành là Tử hình.

Trần Văn Trung mức án Chung thân và Nguyễn Thị Trà My mức án 18 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Ngoài ra, tuyên phạt bổ sung bị cáo Trọng số tiền 20 triệu đồng, Trung 15 triệu đồng, My 10 triệu đồng, đồng thời truy thu của Trọng số tiền 70 triệu đồng.