Ngày 11/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Hà Trung đấu tranh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc tại xã Hà Long, do Phạm Văn Tuân (tức Tuân Đá, SN 1988 ở xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu và bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ nhiều tiền mặt cùng tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng đánh bạc do Công an huyện Hà Trung triệt phá.

Theo Công an huyện Hà Trung, Phạm Văn Tuân là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, có nhiều tiền án về tội tổ chức đánh bạc và gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Tuân tiếp tục "Ngựa quen đường cũ" và thường xuyên tổ chức cho các con bạc trên địa bàn tham gia đánh bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Tuân đã cho xây dựng nhà kiên cố, có hàng rào thép gai xung quanh và lắp đặt hệ thống camera hướng ra ngoài đường để theo dõi và canh gác. Ngoài ra, Tuân còn bố trí nhiều đối tượng canh gác ở phía ngoài nhà để cảnh giới.

Các đối tượng đánh bạc và tang vật trong chuyên án do Công an Hà Trung vừa triệt phá.

Bước đầu, Công an huyện Hà Trung đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng gồm 5 đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc và 9 con bạc.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ vụ việc trên theo quy định của pháp luật.