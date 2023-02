TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tina Dương bị đề nghị truy tố 2 tội danh; tin mới vụ cán bộ đánh bạc tại trụ sở

Tina Dương bị Công an Bình Thuận đề nghị truy tố 2 tội danh

Ngày 2/2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra liên quan các hành vi của Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương, 28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Tina Dương hai tội danh là "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

Trước đó, trong tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tina Dương để điều tra hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau đó, công an tiếp tục khởi tố bị can bổ sung đối với Tina Dương về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, ngày 24/1/2022, Tina Dương liên hệ Công ty G.Đ.V để thuê ôtô tự lái với thời hạn 3 tháng (từ ngày 24/1 đến 24/4) là 45 triệu đồng. Sau đó, Tina Dương yêu cầu bên cho thuê giao xe tại TP.Phan Thiết.

Đến ngày 24/4/2022, khi hết hợp đồng thuê xe, phía Công ty G.Đ.V nhiều lần liên lạc với Tina Dương để yêu cầu trả lại xe nhưng không được.

Đến đầu tháng 6/2022, Tina Dương điều khiển ôtô thuê chạy ra TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, cô gái này đem chiếc ôtô bán cho anh B.Đ.H (ngụ TP.Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh H đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe hoàn tất.

Sau khi nhận tiền, Tina Dương về TP.HCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho anh H để tạo lòng tin. Đến ngày 30/6/2022, anh H nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì cô này né tránh.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định hiện Tina Dương không còn khả năng chi trả số tiền cho anh H.

Thông tin mới vụ 4 cán bộ đánh bạc tại trụ sở

Liên quan tới vụ 4 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước tại huyện Hà Trung bị bắt quả tang vì hành vi đánh bạc ăn tiền, ngày 2/2, tin từ Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 người này.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, danh tính 4 người bị bắt quả tang gồm: Lê Bá L (SN 1969); Bùi Bách L (SN 1977); Lưu Quang Đ (SN 1982) và Vũ Văn D (SN 1983). Những người trên đều là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), lực lượng của Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã bắt quả tang 4 cán bộ công tác tại Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài "liêng" tại phòng nghỉ của Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (đóng tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung). Tại chỗ, công an thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị cáo buộc “khởi xướng tham ô 50 tỷ đồng”

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng.

Số này gồm hai Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh và Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển; Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy; Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng, đại tá, cựu Phó Tư lệnh; Bùi Văn Hòe, thượng tá, cựu Phó phòng Tài chính.

Bị can Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển.

Vụ án được bắt đầu tháng 6/2020, khi Thiếu tướng Phạm Kim Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng, kèm 2 băng ghi âm thể hiện có tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số người là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đầu năm 2022, vụ án được khởi tố.

Theo cáo trạng, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi đó gặp, yêu cầu đại tá Hưng, Cục trưởng Kỹ thuật: "Phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng".

Ông Hưng đáp lại, Cục Kỹ thuật chưa bao giờ làm việc này, muốn rút ra 50 tỷ đồng cần có sự thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Vị Tư lệnh sau đó tạo điều kiện cho Cục Kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm 29 tỷ đồng, khiến ngân sách cho đơn vị này tăng lên 179 tỷ đồng.

Tháng 4/2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn cùng Trung tướng Hoàng Văn Đồng và 3 Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng nói về việc "rút" 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật. Tất cả đồng ý nên ông Sơn sau đó chỉ đạo Hưng thực hiện.

Cựu Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển.

Đến lượt mình, ông Hưng lại yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải rút đủ 50 tỷ đồng. Khi bị họ phản ứng là khó, bị can này cho rằng: "Phải xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ Thủ trưởng giao và phải hoàn thành".

Sau đó, mỗi trưởng phòng dưới quyền đại tá Hưng được giao chỉ tiêu phải "rút ruột" từ 50 triệu đồng đến 25 tỷ đồng để đủ mức 50 tỷ đồng ông Sơn yêu cầu.

Những trưởng phòng này phân chia nguồn ngân sách thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói giá trị dưới 10 tỷ đồng để Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, họ "đặt vấn đề" với các nhà thầu để nâng giá, nhằm "hỗ trợ đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi". Sau đó, 24 hợp đồng được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký với 16 doanh nghiệp, giúp rút ruột ngân sách 50 tỷ đồng.

Có được số tiền này, Trung tướng Sơn chia cho mình và 4 ông Đồng, Hậu, Quyết và Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, họ đã nộp lại số tiền này.

Với 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật, cơ quan tố tụng xác định họ "có mối quan hệ lệ thuộc", thực hiện mệnh lệnh cấp trên, không có động cơ vụ lợi và không biết số tiền 50 tỷ đồng sau đó bị chia cá nhân nên không xử lý hình sự.

Cầm hung khí chống trả quyết liệt công an khi bị truy đuổi

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, hiện đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ phường 8, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để làm rõ dấu hiệu bất minh và hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ phường 8, TP.Bến Tre) bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: CABT

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 2/2, tổ tuần tra phòng chống tội phạm thuộc Công an xã Tam Phước, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ 60 đoạn qua ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước.

Cùng lúc, phát hiện hai đối tượng đi chung xe máy lấy băng keo che biển kiểm soát đang lưu thông theo hướng ngã tư Tuần về cầu Rạch Miễu.

Thấy nghi vấn, tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lập tức, thanh niên điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng cầu Rạch Miễu.

Vừa tiếp cận, đối tượng ngồi sau rút hung khí tự chế quay ngược lại quơ liên tục chống trả công an. Để đảm bảo an toàn khi truy bắt và không bị thương tích, lực lượng chạy chậm đảm bảo khoảng cách, tiếp tục bám theo qua cầu.

Vào địa phận TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, công an kịp thời ép xe đối tượng vào lề, nhanh chóng khống chế bắt giữ Thảo. Đối tượng điều khiển xe máy bỏ phương tiện trốn thoát.

"Bí mật động trời" bên trong căn nhà thanh niên 24 tuổi thuê ở

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Bùi Viết Dũng (SN 1999, quê tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và tàng trữ trái phép chất ma túy.



Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 5, nhà trọ Lan Phương, khu phố Bình Qưới, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An do Bùi Viết Dũng thuê ở.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện: 3 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 1 khẩu súng kiểu dáng K59; 29 viên đạn các loại; nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ; 9 túi nylon chứa ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Bùi Viết Dũng khai nhận các loại vũ khí nêu trên là của Dũng mua trên mạng xã hội về để bán lại.

Tang vật công an thu được.

Ngoài ra, Dũng còn khai số ma túy trên là do đối tượng mua về rồi phân nhỏ ra bán lại cho các con nghiện trên địa bàn.