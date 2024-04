Trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng trong triển lãm lớn nhất kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam" là hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên năm 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu khai mạc, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, triển lãm được tổ chức đúng dịp này với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần hòa chung khí thế "Cả nước hướng về Điện Biên", đồng thời bày tỏ mong muốn, sau triển lãm, các địa phương sẽ cùng xây dựng thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác, đầu tư du lịch tạo đột phá về chất lượng và số lượng.

BTC cắt băng khai mạc triển lãm Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam. Ảnh: BĐBP

Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam" diễn ra từ ngày 20 đến 25/04 với sự tham gia của 21 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ giới thiệu không gian "Du lịch qua các miền di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam". Khu trưng bày làm nổi bật các giá trị của các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

BTC đã lựa chọn 300 bức ảnh đẹp được cung cấp từ các nhiếp ảnh gia, giới thiệu về những di sản được UNESCO vinh danh: đó là các di sản thiên nhiên thế giới như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; di sản văn hóa thế giới: Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Di tích Thành nhà Hồ; di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới: Quần thể danh thắng Tràng An; di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ,

Ca trù, Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng - Hà Nội, Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam; di sản tư liệu: Mộc bản triều Nguyễn; Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh Phật thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Mộc bản trường Phúc Giang, Sách "Hoàng hoa sứ trình đồ"; công viên địa chất toàn cầu: Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên Non nước Cao Bằng, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông…

Hình ảnh đèo Pha Đin được trưng bày trong triển lãm. Ảnh: BTC

Khu trưng bày cũng giới thiệu các hình ảnh về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước như: Ruộng bậc thang Tây Bắc), Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), sông Hương - Núi ngự (Huế), Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình)…các Làng nghề truyền thống; Văn hóa cộng đồng: bản làng văn hóa, lễ cưới của các dân tộc thiểu số, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian…

Triển lãm chuyên đề Một số trang phục truyền thống trong công đồng các dân tộc Việt Nam giới thiệu tổng quát về trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày, trang phục lễ hội, nghi lễ… được trưng bày theo các vùng, miền: Trung du và đồng bằng Bắc Bộ; vùng thung lũng và núi cao phía Bắc; vùng duyên hải miền Trung; vùng Trường Sơn -Tây Nguyên; vùng Nam Bộ với những sắc thái đa dạng, độc đáo về kiểu dáng, chất liệu, hoa văn, không chỉ là biểu tượng đặc trưng cho văn hóa của từng dân tộc mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử…góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tư trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng trong khai mạc triển lãm. Ảnh: BĐBP

Nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ triển lãm lớn nhất tại Điện Biên

Đặc biệt, tại triển lãm còn dành riêng Khu trưng bày và trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng của nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tự, người đã kế thừa những nét tinh hoa của nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam kết hợp với sự sáng tạo của sức trẻ đương đại cho ra đời Nghệ thuật điêu khắc ánh sáng. Tại triển lãm, anh mang đến những tác phẩm: Tự hào Việt Nam; Chiến thắng Điện Biên Phủ; Người chiến sỹ Điện Biên.

Tại đây, cũng giới thiệu Không gian văn hóa trà Việt Nam, giao lưu văn hóa trà với các sản phẩm trà đến từ các vùng trà của Việt Nam như: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang…giới thiệu sản phẩm trà San Tuyết vùng Tủa Chùa - Điện Biên, được đánh giá là vùng trà San Tuyết cổ thụ có giá trị lá trà bán ra đắt nhất, hương vị đặc trưng…Tại Không gian còn diễn ra các hoạt động trình diễn, pha trà mời khách…

Tại Triển lãm, tỉnh Điện Biên trưng bày những hình ảnh và hiện vật giới thiệu di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh; ấn phẩm, sản phẩm du lịch và sản phẩm Ocop; ẩm thực của tỉnh Điện Biên; Giới thiệu về bản sắc văn hóa, lễ hội đặc sắc, du lịch giải trí, nghỉ dưỡng; sản phẩm nghề thủ công truyền thống của dân tộc Thái, Lào, Mông, Khơ Mú, Cống, Xinh Mun, Hà Nhì... gắn liền với quá trình sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào. Trưng bày một số sản phẩm Ocop của địa phương như: Gạo, chè Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng, hạt macca, táo mèo, rượu mông pê, thịt khô, chẩm chéo, đông trùng hạ thảo... Trình diễn và trải nghiệm hoạt động văn hoá của dân tộc Khơ Mú…

Bản du lịch cộng đồng Che Căn - Điện Biên. Ảnh: BTC

Tỉnh Lào Cai giới thiệu các di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội tiêu biểu của tỉnh như: Đền Thượng, Đền Mẫu, lễ hội đua ngựa Bắc Hà, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông hoa huyện Bắc Hà, ruộng bậc thang Sa Pa…Giới thiệu các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái gắn với chinh phục đỉnh Fansipan, du lịch văn hóa cộng đồng tại Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát…

Các chương trình giao lưu, văn hóa nghệ thuật diễn ra hằng ngày trong thời gian diễn ra triển lãm với sự tham gia của các đoàn, câu lạc bộ nghệ thuật chuyên và không chuyên đến từ các tỉnh, thành phố, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, dân ca, dân vũ, trình diễn áo dài dân tộc… Cùng với đó là các tiết mục nghệ thuật dân gian đương đại mang hơi thở cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp và tình yêu quê hương, đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.