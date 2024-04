Những bộ phim đặc sắc trong Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)

Chương trình chiếu phim gồm các phim: phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2019; phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2024, phim truyện “Tiểu đội hoa hồng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023, phim truyện "Đào, phở và piano" do Công ty Cổ phần phim truyện I sản xuất năm 2023.

Phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử”. Ảnh: NSX

Lễ Khai mạc Tuần phim sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2024, tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ. Bên cạnh các phim được chiếu khai mạc là “Ký ức những người truyền lửa” và "Đào, phở và piano", Ban tổ chức còn trưng bày ảnh tư liệu Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chương trình giao lưu giữa đoàn làm phim với khán giả sẽ diễn ra tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu II, vào ngày 25/4 và tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên) vào ngày 26/4/2024. Phim chiếu tại buổi giao lưu gồm: “Ký ức những người truyền lửa”, “Tiểu đội hoa hồng” và "Đào, phở và piano".

Đoàn phim “Đào, phở và piano” sẽ giao lưu với khán giả Điện Biên. Ảnh: NSX

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tuần phim được tổ chức nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc ta. Đặc biệt, nêu cao vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trong số các phim được công chiếu, đáng chú ý là phim "Đào, phở và piano" được chọn mở màn Tuần phim. Phim lấy bối cảnh Hà Nội năm 1946, vào những ngày cuối cùng của trận chiến trước khi quân Việt Minh rút lui lên Việt Bắc. Thông qua các nhân vật như Văn Dân, Thục Hương, ông họa sĩ… phim phác họa những cam go, thử thách trong cuộc kháng chiến chống Pháp vệ quốc vĩ đại của dân tộc, cùng những người con kiên trung, hy sinh vì hòa bình, độc lập cho đất nước. Đây là phim do Nhà nước đặt hàng, được sự yêu thích của công chúng và đem về doanh thu tốt.

Phim truyện “Tiểu đội hoa hồng”. Ảnh NSX

Một phim truyện nữa cũng đáng chú ý là “Tiểu đội hoa hồng”, của đạo diễn Nguyễn Quang Quyết. Phim nói về cuộc sống, sinh hoạt của những nữ quân nhân những ngày đầu nhập ngũ. Đó là Phương Chi, nữ phóng viên Quân đội trẻ tuổi cùng những người đồng đội dễ thương như Tú, Hoa, Thanh. Các cô gái trẻ cùng nhau vượt qua những bài huấn luyện vất vả, những ngày hành quân gian khổ. Qua những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, phim toát lên hình ảnh những “hoa hồng” trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phim “Ký ức những người truyền lửa”. Ảnh: NSX

Với thể loại phim tài liệu, “Ký ức những người truyền lửa” là bộ phim đáng xem. Phim thực hiện bằng hình thức không lời bình, hình ảnh sống động và được kể chuyện bởi chính nhân vật. Phim mở đầu bằng hồi ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ đầy hiểm nguy nhưng cũng rất tự hào, cùng những lời ca “Qua miền Tây Bắc” vang vọng. Mới hay, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có một đơn vị bộ đội với vũ khí đặc biệt là lời ca, tiếng hát đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của chiến dịch. Ký ức thuở “Tiếng hát át tiếng bom” được kể lại sống động bởi người trong cuộc.

Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 30/4/2024 tại Điện Biên. Ảnh: BTC

Trong sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ:

Đoàn phim “Tiểu đội hoa hồng”: Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, Đạo diễn; Đại úy Phạm Thị Hoài Thương, Biên kịch; Diễn viên Thục Anh vai Phương Chi; Diễn viên Phương Nam vai Đại đội trưởng Hoàng; Diễn viên Thủy Tiên vai Cẩm Tú; Diễn viên Khánh Ly vai Diệu Hoa.

Đoàn phim “Đào, phở và piano”: Biên kịch, Đạo diễn: NSƯT Phi Tiến Sơn; Phó Đạo diễn: Nguyễn Văn Tôn; Quay phim: Hoàng Lâm; Thiết kế mỹ thuật: Vũ Việt Hưng; Hóa trang: Kim Chi. Và các diễn viên: NSND Trần Lực, NSND Trung Hiếu, NSƯT Nguyệt Hằng, Anh Tuấn, diễn viên Doãn Quốc Đam và diễn viên Cao Thị Thùy Linh.

Các đại diện lãnh đạo các hãng sản xuất phim có phim trình chiếu trong Tuần phim cũng có mặt tại sự kiện. Các nghệ sĩ điện ảnh sẽ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ - Chiến trường Điện Biên Phủ vào lúc 16h00 ngày 24/4/2024.