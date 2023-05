Trình Quốc hội xem xét dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Dự thảo luật gồm 6 chương với 34 điều nhằm điều chỉnh 4 nhóm chính sách.

Đầu tiên là hoàn thiện quy định về xác định phạm bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng.

Chính sách 2 gồm chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự của các công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tiếp đến là Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự. Cuối cùng, chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và địa bàn khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Một khu vực quân sự trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Trước dự thảo luật trên, quy định về công trình quân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Pháp lệnh ban hành ngày 19/5/1994. Theo Bộ Quốc phòng, quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đạt được những kết quả tốt, nhưng sau gần 30 năm đã bộc lộ những hạn chế.

Đó là việc xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng; còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ…

Ngoài ra, việc xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động ở một số dự án phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ…

Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới gần đây còn cho thấy, bên cạnh các yếu tố về lực lượng và vũ khí trang bị thì các công trình quốc phòng và khu quân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong tác chiến phòng thủ.

Từ những lý do trên, Bộ Quốc phòng cho rằng việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh năm 1994, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến đối với dự án luật lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.