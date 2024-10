Trò chơi khiến Rosé phải đưa vào ca khúc sau 1 năm vắng bóng

Rosé (Blackpink) vừa phát hành ca khúc solo đầu tay kể từ khi rời YG Entertainment gần 1 năm. Bài hát mang tên "APT.", kết hợp cùng Bruno Mars.

Đây là sản phẩm mang âm hưởng punk rock sôi động, gợi liên tưởng đến những ca khúc của "Công chúa nhạc rock" Avril Lavigne những năm 2000 - 2010.

Hiện tại, MV ca khúc đã đạt hơn 8 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 1 ngày ra mắt. Tại thị trường Hàn Quốc, trong giờ đầu tiên, "APT." đạt hạng 64 trên Melon Top 100, hạng 29 Genie và hạng 6 Bugs - khởi đầu khả quan đối với một bài hát tiếng Anh.

Trước khi ra mắt bài hát, Rosé từng băn khoăn về việc lấy cảm hứng từ một trò chơi liên quan đến đồ uống có cồn quen thuộc với người Hàn Quốc.

Trò chơi trên bàn nhậu tên "Apartment game" đã trở thành ý tưởng cho thành viên Blackpink. Từ "APT" được phát âm là "apateu" như cách người Hàn Quốc chơi trò chơi này.

Theo Korea Boo, văn hóa uống rượu của Hàn Quốc khá phổ biến, đặc biệt là với những người làm văn phòng. Do vậy, "Apartment game" trở thành trò chơi kết nối mọi người trên bàn tiệc.

Tiết lộ với Vogue, Rosé chia sẻ: "Apartment là một trò chơi tôi rất thích. Nó đơn giản, vui nhộn và là lựa chọn hoàn hảo để giúp tâm trạng vui vẻ hơn. Một ngày nọ, ở trong phòng thu, tôi đã dạy các nhân viên chơi trò này. Tôi bắt đầu sáng tác bài hát khi thấy mọi người chơi vui vẻ. Sau đó, Bruno Mars tham gia và bài hát đã hoàn thành".

Rosé dùng trò chơi quen thuộc với người Hàn đưa vào ca khúc solo đầu tiên. Ảnh: Cắt từ MV

Luật của trò chơi này đơn giản, phù hợp cho mọi đối tượng và không cần đạo cụ cầu kỳ.

Đầu tiên, mọi người đứng thành vòng tròn và hô vang thành nhịp từ "Apartment".

Mỗi lượt chơi, người được chỉ định nói ra một con số bất kỳ. Sau đó, mọi người chồng bàn tay của mình lên nhau. Người đặt tay ở dưới cùng sẽ bắt đầu với số đếm nhỏ nhất rồi dịch chuyển tay mình lên trên. Sau đó, mọi người sẽ lần lượt hô vang những con số theo thứ tự tăng dần.

Một lượt kết thúc khi đến lượt một người bị buộc phải hô con số của người được chỉ định ban đầu và đặt tay lên trên cùng. Người thua cuộc phải uống một chén rượu.

Một cách chơi khác của "Apartment game" là thay vì bắt buộc phải từ người dưới cùng, ai cũng được di chuyển tay của mình lên trên. Điểm thu hút của phiên bản này là người chơi phải nhanh tay "cướp chỗ" trên cùng sao cho tránh phải là người đến lượt của con số được chỉ định.

Vì người tham gia sẽ đặt tay lên nhau thành chồng như một tòa nhà cao tầng, do đó trò chơi được đặt tên là "Apartment", có nghĩa là căn hộ theo tiếng Anh.

Ngoài "Apartment game", một số trò chơi trên bàn nhậu nổi tiếng ở Hàn có thể kể đến như: Titanic, Up and Down, Bunny Bunny, The Bottle Cap...