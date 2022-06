"Trò chơi vương quyền" cùng Jon Snow trở lại

Theo Variety, một loạt phim phụ của bộ phim truyền hình Game of Thrones - Trò chơi vương quyền với nhân vật chủ đạo là Jon Snow đang được HBO phát triển.

Kit Harington sẽ tiếp tục gắn bó với chàng trai trẻ Jon Snow, nhân vật được yêu thích nhất tựa phim chính. Loạt phim phụ diễn ra sau các sự kiện của Game of Thrones kết thúc, được biết, nhiều khả năng nó sẽ mở ra nhiều nội dung hấp dẫn và độc quyền cho khán giả.

Kit Harington từng giành nhiều thành công với vai diễn Jon Snow trong Game of Thrones. (Ảnh trong phim).

Jon Snow - Trò chơi vương quyền trở lại

Trong mùa cuối cùng của Game of Thrones, Jon Snow đã nhận ra danh tính thực sự của mình và là người thừa kế ngai vàng. Loạt phim kết thúc với việc anh bị lưu đày khỏi Westeros, đi vào Khu rừng ma ám cùng với chú chó sói Ghost và the Wildlings để bắt đầu một cuộc sống mới.

Vì loạt phim tiếp theo của Jon Snow có thể sẽ lấy bối cảnh hậu Game of Thrones, nên có thể các nhân vật quen thuộc như anh chị em cùng cha khác mẹ Arya Stark (Maisie Williams) và Sansa Stark (Sophie Turner) có thể sẽ là những gương mặt xuất hiện.

Một loạt phim phụ sắp tới của HBO có tên House of the Dragon, lấy bối cảnh 200 năm trước loạt phim gốc, công chiếu vào ngày 21/8. Các phần phụ khác của Game of Thrones đang được phát triển bao gồm Tales of Dunk and Egg, 10.000 Ships và một loạt phim hoạt hình.

Kit Harington đã được đề cử cho hai giải Emmy ở hạng mục Nam diễn viên phụ và Nam diễn viên chính cho bộ phim truyền hình dài tập, trong thời gian anh đóng chính Game of Thrones.