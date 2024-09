'Trò lừa' của Thủ tướng Israel Netanyahu khiến thủ lĩnh Hezbollah nghĩ rằng mình an toàn 'Trò lừa' của Thủ tướng Israel Netanyahu khiến thủ lĩnh Hezbollah nghĩ rằng mình an toàn

Một quan chức cấp cao của Israel nói với tờ The Telegraph rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã rời Israel đến New York để "lừa" thủ lĩnh Hezbollah nghĩ rằng ông ta vẫn an toàn.

Thủ tướng Netanyahu ra lệnh tấn công Beirut. Ảnh Getty Bài phát biểu của ông Netanyahu tại Liên Hợp Quốc là một phần của "kế hoạch đánh lạc hướng" nhằm khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah tin rằng Israel sẽ không có hành động quyết liệt khi thủ tướng rời khỏi đất nước.

Israel đã tấn công Beirut bằng một cuộc không kích lớn vào ngày 27/9 khiến thủ đô Lebanon rung chuyển. Ông Nasrallah được cho là đã theo dõi bài phát biểu của ông Netanyahu "và sau đó bị máy bay Không quân Israel tấn công", vị quan chức này cho biết. "Netanyahu đã chấp thuận cuộc tấn công trước khi có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc", vị quan chức này nói thêm. Ông tiếp tục nói rằng theo đánh giá của Israel, ông Nasrallah có mặt tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, có nhiều báo cáo trái ngược nhau về số phận của ông. Iran đã nói rằng thủ lĩnh Hezbollah vẫn "khỏe mạnh". Vụ tấn công xảy ra vài phút sau khi ông Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Hezbollah trong bài phát biểu tại phòng họp của Liên Hợp Quốc. Ông nói với giọng thách thức khi nói với các đại biểu rằng Israel sẽ "tiếp tục làm suy yếu Hezbollah cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của chúng tôi". Thủ tướng Israel ít đề cập đến kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn đầu nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn trong 21 ngày giữa IDF và Hezbollah. Ông nói với Liên Hợp Quốc: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận một đội quân khủng bố đồn trú ở biên giới phía bắc của chúng tôi... có khả năng gây ra một vụ thảm sát theo kiểu ngày 7/10 nữa". Vào đêm 27/9, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Liên minh châu Âu than thở rằng không có cường quốc thế giới nào, kể cả Mỹ, có thể "ngăn cản" ông Netanyahu. Josef Borrell nói với các phóng viên rằng thủ tướng Israel có vẻ quyết tâm tiêu diệt các chiến binh ở Gaza và Lebanon bất kể có sự chấp thuận của phương Tây hay không. Ông Borrell cho biết: "Những gì chúng tôi làm là gây mọi sức ép ngoại giao để ngừng bắn, nhưng có vẻ như không ai có thể ngăn cản ông Netanyahu, cả ở Gaza lẫn Bờ Tây". Vào đêm 27/9, Israel đã tiến hành một làn sóng không kích mới vào Beirut, nhắm vào sáu vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Lebanon mà họ cho là được Hezbollah sử dụng để cất giữ vũ khí. Tham khảo thêm Đại tá Nga đứng sau chương trình máy bay không người lái Kamikaze bị Ukraine ám sát

