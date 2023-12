Đau đầu, ù tai đi khám lại phát hiện "bom nổ chậm" trong não

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, một bệnh nhân vừa thoát khỏi nguy cơ đột quỵ não khi đi khám vì đau đầu, ù tai.

Bệnh nhân là chị P.T.N (32 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh). Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân thấy đau nửa đầu bên phải, thỉnh thoảng ù tai nên đi khám tại bệnh viện.

Kết quả chụp cắt lớp mạch não phát hiện túi phình động mạch cảnh trong phải, kích thước 5,5x6,5mm, cổ rộng 4mm, không có máu tụ quanh túi phình.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có túi phình kích thước lớn, cần can thiệp nút mạch càng sớm càng tốt nhằm tránh nguy cơ vỡ túi phình gây đột quỵ xuất huyết não. Sau khi được bác sĩ tư vấn, giải thích kỹ lưỡng, người bệnh và gia đình bày tỏ sự an tâm, tin tưởng khi quyết định can thiệp tại đây.

Dựng hình 3D túi phình mạch não của bệnh nhân N (trái) và sau khi được can thiệp thành công (ảnh phải). Ảnh BVCC

Kíp can thiệp do bác sĩ Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, làm kíp trưởng cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên trong khoa tiến hành luồn vi ống thông từ động mạch đùi lên đoạn mạch não bị tổn thương.

Sau đó, tiếp cận túi phình động mạch não và thực hiện nút bít túi phình bằng vòng xoắn kim loại (Coil) dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện (DSA).

Kết quả chụp mạch kiểm tra thấy, túi phình cổ rộng đã được bít hoàn toàn, tuần hoàn động mạch não hồi phục trở lại.



Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp 1 ngày.

“Trong quá trình nút phình mạch não, khó khăn đối với kíp can thiệp là túi phình nằm ở vị trí phức tạp, mạch hẹp và uốn khúc ngoằn ngoèo, có thể gây vỡ phình mạch não khi đang nút, hoặc túi phình cổ rộng khiến coil dễ trôi gây tắc mạch.

Đây là những tai biến nguy hiểm dễ gặp trong can thiệp. Ở bệnh nhân N. là trường hợp túi phình ở vị trí khó, cổ túi phình rộng 4mm, vì vậy đòi hỏi kíp can thiệp phải cẩn trọng, khéo léo luồn ống thông lên đúng vị trí túi phình mạch và thả coil nút kín hoàn toàn túi phình, không gây tai biến.

Vì vậy, mà kết quả can thiệp của bệnh nhân rất tốt, bệnh nhân không đau đớn, hồi phục nhanh, ra viện chỉ sau 3 ngày can thiệp”, bác sĩ Chức chia sẻ.

Theo bác sĩ Chức, phình động mạch não là tình trạng một đoạn mạch bị phình to hoặc căng phồng lên, thường xảy ra tại nơi thành mạch yếu, chịu nhiều áp lực mạnh.

Can thiệp nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại (coil) được khoa Chẩn đoán hình ảnh triển khai thường quy, hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh BVCC

Phình động mạch não được coi là “sát thủ thầm lặng” bởi bệnh này dù nguy hiểm, có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề, song lại diễn biến âm thầm.

Bệnh không có triệu chứng báo trước rõ ràng cho đến khi khối phình lớn gây rối loạn dòng chảy, có thể hình thành cục máu đông, làm tắc mạch não hoặc trường hợp nguy hiểm hơn là túi phình to bị vỡ gây chảy máu não dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ Chức, trước đây để điều trị loại bỏ phình mạch não phải sử dụng phương pháp kinh điển là mổ mở kẹp túi phình, tuy nhiên phương pháp này bệnh nhân phải trải qua cuộc đại phẫu nặng nề, đau đớn, hồi phục chậm, tiềm ẩn nhiều di chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Với xu hướng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ngày càng phát triển, kỹ thuật can thiệp nút phình động mạch não bằng vòng xoắn kim loại (coil) ngày càng được ứng dụng phổ biến.

Kỹ thuật này có tỷ lệ thành công cao với nhiều ưu điểm vượt trội, giúp bệnh nhân không phải trải qua cuộc phẫu thuật nặng nề, quá trình can thiệp nhẹ nhàng, hồi phục nhanh, độ an toàn cao, nguy cơ biến chứng thấp.

Đồng thời, kỹ thuật này bệnh nhân chỉ phải chi trả 50 triệu đồng, rẻ hơn 1/5 so với chi phí đặt stent đổi hướng dòng chảy, hơn nữa không phải sử dụng thuốc chống đông, nâng cao chất lượng cuộc sống về sau cho người bệnh.