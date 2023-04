Trộm 20 triệu tiền của công ty xăng dầu rồi trốn ra đảo

Ngày 14/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa di lý Đặng Quốc Thịnh (25 tuổi, trú huyện Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk) từ đảo Con Sẻ Tre, Khánh Hòa về Đà Nẵng để điều tra, xử lý về hành vi "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 24/2, khi được giao nhiệm vụ bán hàng và thu tiền tại cây xăng của Công ty TNHH MTV xăng dầu Vạn Lợi (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Thịnh không nộp về cho bộ phận kế toàn mà lấy toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đồng để trả nợ, tiêu xài hết.

Đặng Quốc Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Biết công ty trình báo cơ quan công an, Thịnh bỏ trốn khỏi Đà Nẵng, đón xe vào Khánh Hòa rồi tiếp tục đi thuyền ra đảo Con Sẻ Tre lẩn trốn. Ra đến đảo, Thịnh tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với người thân cũng như công ty.

Sau thời gian điều tra, truy tìm, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê phát hiện, bắt giữ Thịnh và di lý về Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thịnh để tiếp tục điều tra.