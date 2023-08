Trộm tài sản rồi giấu trong... ngôi mộ ngoài nghĩa trang

Ngày 28/8, Công an TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Văn Viên (34 tuổi, trú xã Hải Xuân, TP.Móng cái), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản - theo PLO.



Nghi phạm Đỗ Văn Viên cất giấu tài sản trộm cắp được trong ngôi mộ tại nghĩa trang. (Ảnh: Công an TP.Móng Cái). Nguồn: VOV

Thông tin cụ thể vụ việc từ VOV: Trước đó, Công an xã Hải Xuân (TP.Móng Cái) nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (trú tại thôn 10, xã Hải Xuân) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà rạng sáng 23/8, lấy trộm tài sản là 1 chiếc máy tính xách tay (laptop) trị giá khoảng 10 triệu đồng. Khi bị chị T. phát hiện, kẻ trộm đã mang theo tài sản bỏ chạy.

Công an xã Hải Xuân phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.Móng Cái tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên toàn địa bàn. Sau hơn 10 giờ triển khai, lực lượng công an xác định và bắt giữ Đỗ Văn Viên, nghi phạm của vụ trộm. Đây là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bước đầu Đỗ Văn Viên khai nhận, rạng sáng 23/8, lợi dụng trời mưa to, đối tượng một mình lang thang các khu vực thôn xóm trên địa bàn xã Hải Xuân để tìm cơ hội trộm cắp tài sản của nhà dân. Đến 2 giờ cùng ngày, phát hiện nhà chị T. không khóa cửa, Viên đã lẻn vào nhà trộm cắp máy tính xách tay, sau đó mang cất giấu tại khu nghĩa trang xã Hải Xuân, chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.