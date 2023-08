Công an Lai Châu giải cứu cháu bé 13 tuổi bị ép làm nhân viên quán karaoke

Theo đó, ngày 27/8 vừa qua, Công an thành phố Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công cháu L.T.V (SN 2010), có hộ khẩu thường trú ở bản Sin Páo Chải (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, Lai Châu) khi cháu bị ép làm phục vụ tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.



Từ thông tin ít ỏi do gia đình cháu V cung cấp, Công an thành phố Lai Châu nhận định V đã bị các đối tượng lừa đảo đưa xuống tỉnh Bắc Ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Lai Châu xác định V hiện đang làm nhân viên trong quán karaoke trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Sau khi bị lừa, bị đánh đập và ép làm nhân viên tiếp khách tại quán karaoke, cháu L.T.V đã tìm cách liên lạc với gia đình và được Công an thành phố Lai Châu (Lai Châu) nhanh chóng cứu thoát.

Công an thành phố Lai Châu đã nhanh chóng trao đổi thông tin, vị trí nơi V đang ở với Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời ngay trong đêm, trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lai Châu đã lên đường đi Bắc Ninh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) giải cứu thành công cháu L.T.V tại quán karaoke Q.T (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) và sau đó đưa cháu trở về với gia đình an toàn.

Tại cơ quan Công an, cháu V cho biết: Từ tháng 6/2023, với mong muốn tìm việc làm để có thu nhập, phụ giúp gia đình, V đã trốn gia đình đi làm thuê tại một quán vỉa hè tại Thành phố Hải Phòng.

Làm tại quán ăn được hơn một tháng, V nghe theo lời một người bạn quen biết trên mạng Facebook nhắn tin rủ sang Bắc Ninh làm việc và hứa hẹn trả lương cao. Sau khi bắt xe sang Bắc Ninh, tại đây có người ra đón V và đưa V tới thẳng quán karaoke Q.T (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cháu L.T.V 13 tuổi (người ở giữa) đã may mắn được lực lượng Công an thành phố Lai Châu phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công.

Tại quán karaoke, V bị đánh đập, ép tiếp khách. Do không chấp nhận việc tiếp khách, chủ quán đã liệt kê các khoản chi phí vô lý và yêu cầu V nếu muốn ra khỏi quán karaoke thì phải gọi điện cho gia đình gửi 10 triệu đồng mới thả cho V về.

Được biết, từ đầu tháng 8 tới nay, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp giải cứu thành công 3 trường hợp bị lừa tương tự.