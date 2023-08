Tuyên án vụ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/8, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 18 tháng tù. Video: Xuân Huy

Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 18 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cộng với tổng bản án 12 năm tù trong 3 vụ án trước đó, ông Chung lĩnh 13 năm 6 tháng tù.



Các bị cáo: Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh Hà Nội) bị tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Xuân Hanh (cựu Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh) bị phạt 6 năm tù; cựu Kế toán trưởng Bùi Phương Thảo bị phạt 4 năm tù; cựu Phó giám đốc Đỗ Quang Tiến bị phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên 18 tháng tù trong vụ án thứ tư, tổng cộng phải nhận mức án là 13 năm 6 tháng tù. Ảnh: Về dân sự, nhóm bị cáo này phải liên đới bồi thường hơn 17 tỷ đồng cho UBND TP.Hà Nội.



Bị cáo Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) bị phạt 7 năm tù. Cùng tội danh này, Hoàng Thị Kim Loan lĩnh 5 năm tù.

Ngoài ra, Mận và Loan phải bồi thường cho UBND TP. Hà Nội hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, tòa ghi nhận ông Mận đã khắc phục 10 tỷ đồng, bà Loan hơn 6 tỷ đồng.

Với tội buôn lậu, HĐXX tuyên phạt Hoàng Đình Văn (Giám đốc Công ty XNK Hoàng Anh Phát) 8 năm tù. Các cá nhân khác: Nguyễn Tuấn Nghĩa 3 năm 3 tháng tù, Kiều Thị Thúy 30 tháng tù, Đỗ Khắc Tú Anh 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lâm và Đỗ Anh Tuấn cùng bị tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo, Đỗ Thị Hạnh và Nguyễn Thị Ngữ cùng 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, trước năm 2016, công tác trồng mới, thay thế cây xanh ở Hà Nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu.

Đến tháng 12/2015, khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh. Từ chỉ đạo của ông Chung, toàn thành phố tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng từng quý.

Tại các cuộc họp với sở ngành liên quan, ông Chung chỉ đạo miệng áp đặt cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải đặt hàng trực tiếp của Công ty Sinh Thái Xanh.

Công ty này thành lập từ năm 2016, khi Bùi Văn Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về thành lập công ty để làm dự án trồng cây.

Cơ quan điều tra xác định 16 hợp đồng với Công ty Cây Xanh và Công ty Sinh Thái Xanh đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Người phụ nữ may mắn bấm được biển số siêu đẹp 999.99 cho xe máy Vision

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/8, Đội CSGT-TT, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết, biển số xe ngũ quý 999.99 đã có người bấm được.

Chủ nhân của biển số siêu đẹp nói trên là chị N.T.Q ( SN 1985), ngụ xã miền núi Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.

Biển số ngũ quý 999.99 của chị Q ở xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 22/8, tại Đội CSGT-TT, Công an huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức đăng ký biển số xe môtô có dãy số đầu là 86B3-999.XX cho người dân các xã miền núi Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ, Đa Mi và ngoài ra còn có thị trấn Ma Lâm.

Lúc này, chị N.T.Q mang xe máy hiệu Vision đến để đăng ký và may mắn bấm trúng biển số đăng ký 999.99.

Biển số được người thân chị Q vui mừng gắn cho chiếc xe Vision. Ảnh: CTV

Công an xác minh clip người đàn ông phi dao cắm vào kính ô tô Land Cruiser đang di chuyển ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/8, chỉ huy Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội, cho biết, đơn vị đang xác minh clip người đàn ông phi dao, cắm vào kính ô tô Land Cruiser đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra chiều 27/8. Một người đàn ông cởi trần, dừng xe máy giữa đường.

Người này cầm dao đi lững thững khoảng vài bước rồi phi dao về phía ô tô Land Cruiser đang di chuyển. Con dao sau đó cắm thẳng vào kính sau ô tô làm thủng một lỗ lớn. Thời điểm này, trên phố khá đông các phương tiện qua lại. Clip này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông cầm dao ném về phía ô tô Land Cruiser đang di chuyển. Nguồn: Offb

Xem clip, nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội có những bình luận khác nhau, tất cả đều bất bình về hành động vi phạm, gây nguy hiểm của người đàn ông đã phi dao.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Bồ Đề xác minh, làm rõ.

Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương về nước đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương (48 tuổi, Trưởng bộ phận Thư ký tài chính, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã về nước đầu thú để được em xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Phương và các bị can khác.

Trưởng bộ phận Thư ký tài chính, Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương (trái) đã về nước đầu thú. Ảnh: H.L

Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định.

Trong kết luận điều tra ban hành đầu tháng 7, Bộ Công an xác định để thâu tóm các gói thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (54 tuổi, cựu Chủ tịch AIC, đang trốn truy nã) thành lập nhiều công ty sân sau, phân công nhân viên AIC đứng tên đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng.



Bà Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương cùng bộ phận Thư ký tài chính của Nhàn điều hành hoạt động các công ty này. Cùng với đó, Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu chi riêng của Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán AIC.

Khi tham gia đấu thầu dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh năm 2012, bà Nhàn chỉ đạo Phương điều hành các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC. Bị can Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012. Mục đích để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty "quân xanh" giúp AIC trúng thầu.

Trước khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can, có Nguyễn Thị Thu Phương, cư trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội).

Căn cứ hồ sơ tài liệu đã thu thập, lời khai của một số bị can và người liên quan khác có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thu Phương đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Theo kết luận điều tra, hành vi thông thầu của Nguyễn Thị Thu Phương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ Lê Duy Anh Quân (SN 2006, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cướp tiệm vàng.

Nhà chức trách xác định, chiều 18/8, Quân mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo túi nylon màu đen đi vào cửa hàng vàng Phương Liên ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Sau đó, nghi phạm dùng búa đập tủ kính cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Camera ghi cảnh nghi phạm cướp tiệm vàng Phương Liên. Clip: Đ.X

Gây án xong, đối tượng này bỏ lại súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy đi về hướng Hà Nội.

Chiều 27/8, Quân bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê ở Nghệ An.

Tại cơ quan công an, Quân khai trưa 12/8 cùng Hồ Ngọc Bắc (SN 2005, trú xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trộm cắp 1 điện thoại trị giá khoảng hơn 11 triệu đồng ở thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nhà chức trách cho biết thêm năm 2022, Quân đã bị TAND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xử 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản. Người này vẫn đang trong thời gian chấp hành án.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Lâm điều tra, làm rõ.