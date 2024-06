Trồng loại quả toàn mắt là mắt, nông dân ở Nghệ An "may áo" mặc cho từng quả tránh nắng nóng Trồng loại quả toàn mắt là mắt, nông dân ở Nghệ An "may áo" mặc cho từng quả tránh nắng nóng

Nông dân các xã miền núi huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) áp dụng nhiều biện pháp để chống nóng cho dứa đang thời kỳ chín rộ.

Quỳnh Lưu hiện có khoảng 1.000ha dứa. Mặc dù cây dứa có khả năng chịu hạn tốt nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sự phát triển của loại cây này. Anh Nguyễn Văn Lợi, hộ trồng dứa ở xã Tân Thắng cho biết, gia đình có 17ha dứa. Do được trồng luân canh, gối vụ nên từ đầu năm đến nay, gia đình lúc nào cũng có dứa để thu hoạch. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, thời tiết nắng nóng gay gắt nên anh tập trung các biện pháp che chắn cho toàn bộ diện tích dứa đang chín rộ. Toàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu có khoảng 100ha dứa được người dân đầu tư che lưới đen. Ảnh: Việt Hùng "Vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng gay gắt, cây dứa nếu không được che chắn cẩn thận thì rất dễ bị đỏ lá, chết bụi, nhất là ở thời điểm mới trồng. Do vậy, gia đình đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua lưới đen che chắn cho khoảng 8 - 10ha dứa. Một lần đầu tư lưới che như vậy có thể sử dụng được 3 - 4 năm. Ngoài ra, gia đình còn khoảng 1ha dứa chuẩn bị thu hoạch quả, cũng được sử dụng lưới để che chắn nắng. Những năm qua, nhờ áp dụng biện pháp chống nóng nên dứa ít bị sâu bệnh, năng suất và sản lượng ổn định", anh Lợi chia sẻ. Thường xuyên tưới nước cho cây dứa khi thời tiết nắng nóng là biện pháp hiệu quả. Ảnh: Việt Hùng Vụ dứa năm nay, bà con các xã miền núi Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Tân Thắng phấn khởi vì được mùa, được giá. Năng suất đạt khoảng 35 tấn/ha, cá biệt có những nơi chăm sóc tốt, năng suất đạt trên 40 tấn/ha. Với giá bán 7.500 đồng/kg như hiện nay thì người dân thu về gần 300 triệu đồng/ha/vụ. Để hạn chế thiệt hại do nắng nóng gây ra, nông dân áp dụng nhiều biện pháp chống nóng cho dứa, như thường xuyên tưới nước, sử dụng các vật liệu che chắn trên bề mặt cây dứa. Hiện nay một số bà con sử dụng lá cây hương bài đã thu hoạch mang về phủ lên ngọn dứa. Với cách này, bà con có thể bảo vệ tốt cho cây trồng và mang lại kết quả cao, trong khi đó kinh phí đầu tư không tốn nhiều. Ngoài che lưới đen, nhiều hộ dân trồng dứa dùng biện pháp bó các bẹ dứa lên cao để bảo vệ quả không bị rám nắng. Ảnh: Việt Hùng Đối với những khu vực đồi cao, bà con đầu tư mua máy bơm công suất lớn lắp kèm hệ thống vòi phun trên cao để tưới nước cho cây dứa. Ông Phạm Hồng Viết, hộ trồng dứa ở xã Quỳnh Châu cho biết, gia đình có 7ha dứa, trong những ngày qua ông thuê người lên đồi để buộc thắt từng bẹ dứa xung quanh quả để chống nóng. Công việc này tuy tốn nhiều thời gian nhưng đỡ được một khoản chi phí mua máy bơm tưới nước cho cây dứa. Ngoài ra việc chống nóng bằng cách này cũng giúp gia đình có thể kiểm tra, phát hiện được khu vực dứa có sâu bệnh hay không để phòng trừ, hạn chế thiệt hại về kinh tế. Nông dân Tân Thắng phấn khởi thu hoạch dứa. Ảnh: Việt Hùng "Ngoài việc bó từng bẹ dứa lên cao để che chắn cho quả bên trong, gia đình cũng mang rơm, cỏ khô che lên trên để hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu vào làm rám quả, ảnh hưởng đến chất lượng. Với các biện pháp chống nóng như trên đã giúp cho toàn bộ diện tích dứa phát triển bình thường trong điều kiện nắng nóng gay gắt", ông Viết cho biết thêm. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng cho biết, trong số 800ha diện tích trồng dứa của xã thì hiện nay các hộ dân đã đầu tư mua lưới đen che cho khoảng 100ha, còn lại áp dụng các biện pháp chống nóng khác như che rơm, cỏ; thường xuyên tưới nước cho cây dứa... Ngoài ra, địa phương cũng hướng dẫn bà con một số biện pháp tăng năng suất cho dứa như tỉa bớt chồi, nhất là giống dứa Queen thường ra nhiều chồi, tranh chấp dinh dưỡng của quả. Tham khảo thêm Cận cảnh nhà cổ ở làng quê xã Kim Liên của Nghệ An, có một nhà gỗ từ thời nhà Lê, đã gần 300 tuổi

Ở nơi này của Nghệ An cứ nắng nóng 40 độ là người dân cười trong "mồ hôi thánh thót"

Ông nông dân Nghệ An xót xa nhìn vườn chanh bị kẻ xấu chặt phá tan hoang Việt Hùng ( Báo Nghệ An)