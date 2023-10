Mọi người thích đặt những cây cảnh có ý nghĩa phong thủy tốt lành ở phòng khách, phòng ngủ hay ban công. Những cây cảnh không chỉ đẹp đẽ, tô điểm cho gia đình mà còn gián tiếp thay đổi phong thủy.

Dưới đây là 5 cây cảnh tươi đẹp, rực rỡ, dù bạn có tiền hay không cũng nên trồng 1 chậu trong nhà. Tất cả những cây cảnh này đều mang lại điềm lành và phát tài phát lộc.

1. Cây cảnh: Lan huệ

Lan huệ là cây cảnh có nhiều màu nhưng được yêu thích nhất là màu đỏ nên còn mệnh danh là "màu đỏ". Trong phong thủy, cái tên này có ý nghĩa rất tốt lành, tượng trưng cho cuộc sống thịnh vượng và suôn sẻ.

Do đó, cây cảnh này rất được ưa thích. Nó phù hợp để đặt trên bàn làm việc và bệ cửa sổ. Vẻ ngoài tao nhã và quyến rũ, những bông hoa to và tươi sáng, sang trọng và thanh lịch, khí chất độc đáo của cây cảnh này có giá trị trang trí cao.

Hoa lan huệ có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng đỏ, cam, đỏ cam,.. Ảnh minh họa vivaterra

Hoa lan huệ có 2 loại: Lan huệ đơn và lan huệ kép. Hoa lan huệ đơn sẽ có 6 cánh hoa xếp thành 2 lớp so le nhau, mỗi lớp có 3 cánh xếp thành hình tam giác, còn hoa lan huệ kép sẽ có nhiều cánh hoa hơn, xếp từ 3 lớp cánh trở lên.

Hoa lan huệ có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng đỏ, cam, đỏ cam,.. Hình dáng hoa giống như một cái loa với 6 cánh hoa nhọn tỏa ra rất đẹp, ngoài ra hoa còn có hương thơm thoang thoảng, nhưng đứng gần mới có thể cảm nhận được hoặc vào ban đêm hoa sẽ phát ra hương thơm ngào ngạt hơn.

Do đó, lan huệ có khả năng thanh lọc không khí, càng có ý nghĩa cải tạo phong thủy nhà bạn ngày càng tốt hơn.

Bạn nên thường xuyên tỉa các cành lá già của cây, chăm bón phân đều đặn để hoa nở to và đẹp. Ảnh minh họa vivaterra

Cây cảnh này có thể trồng trong đất và thủy canh, rất tiện lợi cho bạn lựa chọn.

Cây lan huệ thích ánh sáng, tùy theo điều kiện sáng mà hình thức hoa sẽ thay đổi khác nhau. Nếu ở ngoài ánh sáng nhiều thì sẽ xuất hiện vòi hoa và lá ngắn hơn bình thường, nếu ở trong mát thì hoa và lá sẽ phát triển dài hơn.

Do đó, bạn nên chú trọng đặt ở chỗ cây cảnh có thể đón nắng vào sáng sớm và mát mẻ vào buổi trưa. Đồng thời bạn nên thường xuyên tỉa các cành lá già của cây, chăm bón phân đều đặn để hoa nở to và đẹp.

Trong phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Còn “môn” là từ chỉ cánh cửa, thứ rất quan trọng trong văn hoá xưa. Ảnh minh họa SH

2. Cây cảnh Hồng môn

Hồng môn cũng là cây cảnh ý nghĩa phong thủy tốt lành. Ngay cả cái tên cũng có nghĩa là "cánh cửa hồng - cánh cửa đỏ".

Trong phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Còn “môn” là từ chỉ cánh cửa, thứ rất quan trọng trong văn hoá xưa.

Hồng môn có nghĩa là là cánh cửa mở ra những điều may mắn và hạnh phúc. Cây cảnh này được nhiều người lựa chọn bày trong năm mới để "mở ra" những cánh cửa may mắn và tốt lành, đón cuộc sống may mắn, thịnh vượng.

Cây cảnh này được nhiều người lựa chọn bày trong năm mới để "mở ra" những cánh cửa may mắn và tốt lành, đón cuộc sống may mắn, thịnh vượng. Ảnh minh họa Inf.news

Ngoài ra, cây cảnh cũng là quà tặng lý tưởng cho bạn bè, người thân như lời chúc tốt lành.

Cây hồng môn là loại cây lâu năm, thường mọc thành bụi và có sức sống rất khỏe. Cuống lá có hình trụ, chiều cao từ 30 - 60 cm.



Lá cây lớn và có hình trái tim xanh đậm, lá non sẽ có màu nhạt hơn tỏa khắp bụi cây. Cây hồng môn ra hoa quanh năm, hoa của cây mọc thành cụm dài và đính trên mo hoa. Mo hoa thường có màu hồng, đỏ và có hình trái tim.

Cây cảnh có lợi cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Bạn có thể được trồng trong thủy canh hoặc đất. Ảnh minh họa imageprofessionals

Hồng môn có giá trị làm cảnh rất cao, đồng thời nó còn là bậc thầy dùng thuốc. Nó có thể hấp thụ nhiều loại khí độc trong nhà, từ đó cải thiện chất lượng không khí và giúp cơ thể cực kỳ khỏe mạnh.

Cây cảnh có lợi cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Bạn có thể được trồng trong thủy canh hoặc đất.

Cây cảnh thích phát triển trong môi trường ẩm ướt và không chịu hạn. Mỗi cây không quá năm lá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc ra hoa. Nó có thể được đặt trong một khu vực có độ loạn thị sáng.

Nhiều người thích đặt cây cảnh này ở bàn làm việc để công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.

3. Cây cảnh: Lan ý

Lan ý có nhiều tên gọi khác như mạch môn, vỹ hoa trắng, ý lan hay cây huệ hòa bình. Ngoài ra, cây cảnh này còn có tên gọi dân gian là "thuận buồm xuôi gió" vì những bông hoa như những cánh buồm no gió đang sẵn sàng ra khơi vậy. Do đó, cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tốt lành.

Nhiều người thích đặt cây cảnh này ở bàn làm việc để công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.

Cây lan ý thường mọc thành bụi, cao từ 40-50 cm. Cuống lá mọc từ gốc lên, lá có màu xanh thẫm bóng mượt, dáng hình bầu dục nhưng thon nhọn ở đỉnh và trên bề mặt lá có nổi những đường gân xanh nhạt hơn.



Không chỉ có ý nghĩa tốt lành, cây cảnh này còn có khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ, loại bỏ bụi bẩn, độc tố. Ảnh minh họa Inf.news

Cây lan ý có hoa màu vàng, thuôn dài, xung quanh được bao bọc bởi một chiếc lá bắc (mo hoa) màu trắng tựa như vỏ sò. Khi hoa lan ý nở có thể kéo dài từ 3-4 tháng mới tàn.

Không chỉ có ý nghĩa tốt lành, cây cảnh này còn có khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ, loại bỏ bụi bẩn, độc tố.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trồng cây lan ý trong nhà có thể hấp thụ bớt các khí độc hại như: formaldehyde, benzene, trichloroethylene, xylene và toluene. Điều này có khả năng cải thiện phong thủy gia đình rất tốt.

Nó có đặc tính trang trí lâu dài và phương pháp canh tác đơn giản, thích hợp cho người mới chơi cây cảnh. Ảnh minh họa Inf.news

Cây cảnh này không có yêu cầu khắt khe về ánh sáng và thích hợp hơn để trồng ở những nơi có ánh sáng yếu.

Cây cảnh có thời gian ra hoa dài kéo dài suốt mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Nó có đặc tính trang trí lâu dài và phương pháp canh tác đơn giản, thích hợp cho người mới chơi cây cảnh.

Nó còn có nhiều tên gọi khác như hạt tài lộc, vạn lượng vàng... Chỉ nghe cái tên thôi đã tràn đầy tài lộc, ai cũng muốn trồng một chậu trong nhà.

4. Cây cảnh: Kim ngân lượng

Cây cảnh kim ngân lượng là một loại cây bụi. Người trồng hoa đặt cho loài cây này một cái tên tốt lành và phú quý. Dưới tán cây cao xanh có chạm trổ tinh xảo "chuỗi hạt màu đỏ", trông có vẻ lễ hội, phú quý.

Nó còn có nhiều tên gọi khác như hạt tài lộc, vạn lượng vàng... Chỉ nghe cái tên thôi đã tràn đầy tài lộc, ai cũng muốn trồng một chậu trong nhà.

Sự quyến rũ của nó không phải ở việc nó có bao nhiêu hoa mà là kết được bao nhiêu quả. Những trái cây đỏ mọng như những viên đã quý đỏ tươi, treo ở trên cành rất lâu.

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Cây trái sai quả trĩu cành là biểu hiện của ấm no, sung túc.

Mặc dù chúng không ăn được nhưng chúng có giá trị trang trí cao và có ý nghĩa phong thủy tốt lành, mang lại may mắn và giàu có cho gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Cây trái sai quả trĩu cành là biểu hiện của ấm no, sung túc.

Hội tụ cả hai điều đấy, cây cảnh kim ngân lượng được xem là cây cảnh phong thủy mang lại nhiều năng lượng tích cực cho gia chủ.

Cây cảnh kim ngân lượng sợ bị lạnh, cũng không thích không gian kín, ngột ngạt

Trồng một chậu trong nhà không khác gì mang vàng bạc vào nhà trong năm mới. Cây cảnh cũng giúp gia chủ chiêu tài rước lộc, đem phú quý vào nhà.

Cây cảnh này sợ khô hơn nên tưới nước 1 lần / tuần. Nếu đặt chúng trong phòng bật điều hòa và sưởi ấm thì độ ẩm không khí sẽ tương đối thấp nên cành, lá cần được phun nước thường xuyên để tạo môi trường có độ ẩm cao.

Cây cảnh kim ngân lượng sợ bị lạnh, cũng không thích không gian kín, ngột ngạt, do đó bạn nên đảm bảo nhiệt độ trong nhà khoảng 15 ° C, khi trời đẹp nên mở cửa sổ vào buổi trưa để thông gió.

Người xưa có câu: "Có cây tre may mắn, phú quý dồi dào". Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp nên đây là cây cảnh được nhiều người thích trưng bày trong nhà. Ảnh minh họa Inf.news

5. Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Phát tài phát lộc (tên tiếng Anh là Lucky bamboo - cây tre may mắn, tên khoa học là Dracaena Sanderiana) là cây cảnh có thân cây khỏe, cao và thẳng, lá xanh tươi, vô cùng dễ dàng chăm sóc.

Người xưa có câu: "Có cây tre may mắn, phú quý dồi dào". Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp nên đây là cây cảnh được nhiều người thích trưng bày trong nhà.

Đặc biệt vào dịp Tết, mọi người thường cắm vào cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà để đón tài, rước lộc vào nhà.

Cây cảnh có sự kết nối chặt chẽ với phong thủy, nó có thể thu hút sự giàu có, cải thiện vận may và mang lại may mắn cho gia đình. Ảnh minh họa SH

Cây cảnh này có vẻ ngoài tao nhã, xanh tươi, đẹp đẽ, thường xanh quanh năm. Cây cảnh này đẹp, dễ chăm sóc, rất lý tưởng để trồng trong nhà.

Cây cảnh có sự kết nối chặt chẽ với phong thủy, nó có thể thu hút sự giàu có, cải thiện vận may và mang lại may mắn cho gia đình.

Phát tài phát lộc cũng có nhiều cái tên rất may mắn khác như cây may mắn phát lộc, cây trúc dụ, cây phát lộc... Mỗi cái tên đều rất đẹp, ngụ ý may mắn, tài lộc.

Đây là loại cây tốt lành được nhiều người ưa thích, ngay cả nhà giàu cũng ưa chuộng. Trong phong thủy, khi trồng cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà thì Thần Tài gõ cửa, may mắn chạm ngõ, gia đình vượng khí, phát lộc.

Nếu cây cảnh trồng trong nước, thỉnh thoảng bạn nên bổ sung dung dịch dinh dưỡng để cây cảnh có thể phát triển tốt hơn. Ảnh minh họa Inf.news

Cây cảnh này có thể trồng trong đất và thủy canh. Khi bảo dưỡng, bạn không cần tưới nước thường xuyên cho trúc phát tài vì chúng không cần phải quá ẩm ướt, mỗi tuần tưới nước 2 lần/tuần là được.



Thi thoảng, bạn có thể lau lá cho cây cảnh để lá luôn xanh tốt, có màu xanh bóng đẹp mắt và đặt chúng ở môi trường sáng sủa, có ánh sáng nhưng đừng có nắng gắt.

Còn nếu cây cảnh trồng trong nước, thỉnh thoảng bạn nên bổ sung dung dịch dinh dưỡng để cây cảnh có thể phát triển tốt hơn.