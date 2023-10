Trong sân trồng 5 cây cảnh tốt lành, càng già càng vương giả, gia đình muốn nghèo cũng khó

Người xưa nóii: "Người dựa vào quần áo", mối quan hệ giữa cây cảnh và nhà cũng tương tự. Cây cảnh không chỉ đóng vai trò "bảo vệ ngôi nhà", mà còn phản ánh vẻ đẹp tự nhiên của sân và tinh thần của gia chủ.

Nhiều người lựa chọn một sô cây cảnh lớn nhất định để trồng trong sân của họ. Cây cối lớn không chỉ mang lại không khí trong lành, sự mát mẻ vào mùa hè mà còn có thể ngắm hoa và ăn quả vào mùa thu, nhìn lá rơi xào xạc vào mùa đông...

Mọi người không chỉ theo đuổi bóng mát và quả ngọt, hoa thơm mà còn cú trọng đến tinh thần "nhân hòa, đồng thịnh" giữa con người và thiên nhiên, đồng thời tạo ra một môi trường sống thoải mái hơn.

Dưới đây là 5 cây cảnh tốt lành nên trồng trong sân nhà, rất trang nhã và sang trọng, cây càng về già càng vương giả, thu tài, hút lộc cho gia đình.

Người dưỡng cây nhưng cây thực ra cũng dưỡng người. Hãy xem đó là cây cảnh nào nhé!

1. Cây cảnh: Tùng La Hán

Cây cảnh tùng La Hán là cây lá kim thường xanh. Nó được đặt tên vì ngoại hình giống "La Hán". Từ xa xưa, cây cảnh này đã có ngụ ý về "sức mạnh phi thường".

Người xưa nói: "Trong nhà có cây tùng, gia đình phú quý". Cây cảnh này phổ biến trong các khu vườn cảnh quan, sân riêng và một số cộng đồng dân cư cao cấp, biệt thự... thuộc về các gia đình giàu có, có của ăn của để.

Cây cảnh này tượng trưng cho sức khỏe, tuổi thọ và sự bảo tồn. Một cây cảnh tùng La Hán có thể truyền từ đời này qua đời khác, cây cành nhiều tuổi càng có giá. Từ xa xưa đến nay, cây cảnh tùng La Hán thường được các gia đình giàu có yêu thích. Dù là khu vườn nhỏ, trong sân hay trong nhà, nhiều gia đình giàu có đều thích bày cây cảnh tùng La Hán.

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Cây cảnh cũng có tuổi thọ cao nên mang ý nghĩa trường thọ...

Cây cảnh này đẹp và uy nghiêm, cành lá xanh tươi bốn mùa, nét duyên dáng tao nhã, sức sống bền bỉ, có thể sống hàng chục, hàng trăm năm thậm chí lâu hơn.

Khả năng nảy mầm mạnh, có thể cắt tỉa, uốn lượn theo nhiều hình dáng, tạo nên những cây cảnh bonsai đẹp và có ý nghĩa.

Cây cảnh có thể trồng trong chậu hoặc dưới đất. Chúng ưa ánh sáng nhưng cũng chịu được bóng râm. Càng nhiều ánh sáng cây cảnh càng phát triển mạnh. Tuy nhiên, vào mùa hè nắng gắt nên che nắng với những cây con 1-2 năm tuổi.

Mặc dù cây cảnh này có khả năng chịu khô hạn nhưng vào mùa hè nắng nóng cần giữ đủ nước và thường xuyên phun nước lên lá để duy trì đất chậu luôn ẩm nhưng không đọng nước.

Tùng La Hán cũng thích được bón phân. Nếu muốn trồng cây cổ thụ thì bón phân loãng và thường xuyên bón phân hoai mục vào mùa xuân, hoặc bón một số loại phân phức hợp có hàm lượng đạm cao hoặc phân bánh.

Điều này rất tốt cho việc thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của rễ. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi bón phân, không dùng phân đậm đặc hoặc phân thô.

Khi tùng La Hán già cỗi cần được thường xuyên cắt tỉa kịp thời, loại bỏ các cành dài và mất trật tự, đồng thời đồng thời tạo hình theo sở thích của bản thân.

Bằng cách này, cây cảnh tùng La Hán sẽ phát triển thành một đống cổ thụ theo năm tháng, quý phái và thanh lịch, tràn đầy năng lượng, đi kèm với khí thế mạnh mẽ và kiêu ngạo, sức chịu đựng phi thường rất được mọi người thích thú.

2. Cây cảnh: Phong đỏ

Cây phong đỏ là một cây rụng lá. Nó là một loại cây có tán lá đẹp với vẻ ngoài đẹp và màu lá tươi sáng. Vào mùa thu, những chiếc lá phong đỏ rực trở thành sắc màu nồng nàn và lãng mạn nhất của mùa này.

Cây cảnh này tuyệt đẹp và có tuổi thọ cao. Những chiếc lá xinh đẹp và gọn gàng, cành và thân xếp thành nhiều lớp khác nhau. Chúng có thể được trồng trong sân hoặc trong nhà, đặt 1 chậu ở phòng khách hay phòng làm việc cũng rất sang trọng.

Cây cảnh này mang đến cho mọi người một cái nhìn mới, ấm áp, vui tươi và bình yên và không khí lễ hội. Người xưa tin rằng trồng cây phong trong sân sẽ mang lại hạnh phúc và giàu có cho ngôi nhà của bạn.

Lá của cây phong chuyển sang màu đỏ hoặc cam vào mùa thu, tạo nên một khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp.

Những chiếc lá này cũng có thể được sử dụng để làm nhiều đồ thủ công và đồ trang trí khác nhau, làm tăng thêm vẻ đẹp cho sân vườn của bạn.

Cây phong có bản chất khỏe và không yêu cầu khắt khe về môi trường. Nó không chỉ là cây cảnh quan sân vườn lý tưởng mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để làm bonsai.

Cây cảnh có thể trồng trong chậu để tạo ra các cây bonsai tinh xảo, phối hợp với rêu, đá và các phụ kiến khác tạo nên một khung cảnh rất đẹp, khiến nhiều người ưa thích.

3. Cây cảnh: Hoa giấy

Hoa giấy còn được mệnh danh là "vua của nắng nóng". Nó được trồng phổ biến ở các gia đình, các khu đô thị xanh, công viên, sân vườn...

Loài hoa này cho người ta cảm giác hăng hái, ngoan cường cũng như ngụ ý về sự bền bỉ, thích hợp trồng trước nhà để làm cảnh.

Thời gian ra hoa của hoa giấy rất dài thường hơn 100 ngày, có nhiều màu sắc, có khi hoa của nó trông nhiều hơn lá, có thể nói là rất đẹp.

Hoa giấy cũng có thể phát triển rất lớn, có thể cao đến 6-7 mét, các cây cảnh bonsai hoa giấy lâu năm cũng khá có giá trị.

Với sức sống ngoan cường, khả năng nở hoa nhiều, thời gian ra hoa kéo dài gần như quanh nắm, cây cảnh hoa giấy được rất nhiều người ưa thích.

Trong phong thủy, cây cảnh này tượng trưng cho lòng nhiệt huyết, sự kiên trì, đấu tranh ngoan cường. Nó cũng khuyến khích mọi người tiếp tục khám phá và tiến lên phía trước để xây dựng một ngôi nhà sinh thái hơn, đáng sống hơn, đẹp đẽ hơn và hạnh phúc hơn.

Có rất nhiều loại hoa giấy trên thị trường. Hiện nay trên thế giới có hơn 1.000 giống hoa giấy có giá trị làm cảnh cao.

Cây cảnh này có bản chất mạnh mẽ và một số giống có khả năng chịu lạnh tốt hơn. Dù là ở xứ nóng hay xứ lạnh thì nó đều có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, ở các vùng có tuyết thì hãy cố gắng trồng chúng trong chậu và bê vào nhà hoặc che gốc cho chúng khi nhiệt độ giảm xuống.

Hoa giấy có nhiều màu sắc và rực rỡ. Có màu đỏ tươi, đỏ hồng, hồng, tím, vàng cam, trắng.... Ở nơi có khí hậu ấm nóng, hoa giấy có thể nở bốn mùa, thường tạo nên cảnh sắc "chỉ có hoa mà không có lá", mang đến cảnh tượng sinh khí thịnh vượng.

Khi trồng hoa giấy chú ý phơi nắng nhiều thì hoa lớn nhanh, dễ tạo dáng. Hoa giấy có thể bắc giàn cho leo lên tạo thành thác hoa, tường hoa hoặc cắt tỉa để tạo thành các cây cảnh bonsai đẹp mắt.

Cây cảnh có tuổi thọ cao, càng để lâu càng có giá nên bạn đừng bỏ qua.

4. Cây cảnh: Mộc lan

Hoa mộc lan là một trong những loài hoa quý truyền thống độc đáo và là loài hoa và cây cảnh sân vườn nổi tiếng, được nhiều người ưa thích.

Mộc lan có một lịch sử lâu dài. Vào thời cổ đại, mộc lan được sử dụng. Nó được trồng rộng rãi trong các khu vườn và gian hàng của hoàng gia.

Ở thời hiện đại, nhiều gia đình ưa thích trồng mộc lan ở sân, mộc lan cũng được trồng ở các khu sinh thái để tạo nên khung cảnh thiên đường khi chúng nở hoa.

Hoa mộc lan cũng có nhiều loại, nở vào đầu mùa xuân, có màu trắng, hồng, vàng, đỏ hồng... Khi nở rộ, những cánh mộc lan lớn, xinh đẹp và tươi tắn, còn có hương thơm nhẹ nhàng khiến mọi người rung động.

Mỗi cánh hoa như một con chim xòe cánh bay lên, đẹp đẽ và tốt lành.

Hoa mộc lan rực rỡ, ngụ ý chúc may mắn, thịnh vượng. Trồng thành cây trong nhà phố thực sự rất tốt lành.

Hoa mộc lan có ý nghĩa phong thủy tốt, nhiều gia đình, trồng cây phong thủy này trước cửa nhà nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ, giúp việc làm ăn buôn bán cũng như công việc luôn được thuận lợi, thăng tiến.

Ngoài ra hoa mộc lan còn là biểu tượng cho sự giàu sang, quý phái nên khi nhìn vào cây hoa này các vị khách ghé thăm nhà cũng biết được quyền lực của chủ nhà.

Cây cảnh này có khả năng chống lạnh nhất định, dáng cây cao và đẹp, khả năng thích ứng mạnh, sinh trưởng nhanh, lượng hoa nở nhiều, hương hoa tươi mát, trang nhã, lộng lẫy mà không thô tục, đơn giản mà cao quý, rất thích hợp để trồng trang trí trong sân.

Nếu thích, bạn có thể trồng một cây mộc lan trong sân. Tuy nhiên chú ý trồng cây cảnh này ở nơi nhiều nắng và cao ráo.

Mộc lan thích phân bón nên bạn cần bón lót đầy đủ khi trồng. Tốt nhất là sử dụng loại đất cát pha hơi chua, có tầng mùn sâu, tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt để trồng cây cảnh này.

5. Cây cảnh: Hoàng dương

Cây cảnh hoàng dương là cây gỗ nhỏ rất được ưa chuộng để trồng làm cây cảnh bonsai. Cây cảnh hoàng dương là một loại cây sân vườn phổ biến được yêu thích vì ý nghĩa trấn nhà, giữ an của nó.

Lá của cây hoàng dương có màu xanh đậm và tán rậm rạp, được cắt tỉa thành nhiều thế bonsai đẹp. Thân cây gỗ có mùi thơm rất đặc trưng, màu gỗ có màu vàng sáng, tượng trưng cho vượng khí của đất trời.

Do đó, hoàng dương có tác dụng thanh lọc không khí. Hút khí độc và chắn phong thuỷ, khử tà khí. Mùi thơm của gỗ dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, giảm căng thẳng stress.

Điều này cũng đem lại may mắn cho mọi người. Đó là lý do người xưa cho rằng, hoàng dương là cây cảnh có tác dụng bảo vệ gia đình, xua đuổi tà ma, tránh tai họa. Vì vậy, trồng cây hoàng dương trong sân được cho là sẽ mang lại bình an cho gia đình.

Cây cảnh này có tuổi thọ rất cao nên người xưa cho rằng đây là cây cảnh vàng, có tác dụng "trấn trạch, bảo nhà".

Người xưa cũng nói: "Nhà có hoàng dương, phúc khí vượng". Nhà trồng hoàng dương cũng thường là gia đình giàu có, "gia đình có hoàng dương, con cháu thịnh vượng"...

Tóm lại, nói đến cây cảnh hoàng dương đều là những ý nghĩa điềm lành, tốt đẹp.

Tốc độ sinh trưởng của cây cảnh này rất chậm. Có cây nói: "Cây hoàng dương ngàn năm khó trồng". Khi trưởng thành, gỗ hoàng dương có thớ mịn màng, đường vân tinh tế nên được ưa chuộng dùng làm các đồ trang trí thủ công, mỹ nghệ tinh xảo.

Cây cảnh này dù trồng ở sân hay trong chậu thì thường sinh trưởng rất chậm, càng già càng có giá, có thể thành một vật "gia truyền" để truyền từ đời này qua đời khác.