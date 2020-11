Trồng ngay 5 cây phong thủy này ở đâu để tài lộc, may mắn ào ào chảy về nơi đó

Cây kim tiền



Cũng như hoa đồng tiền, cây kim tiền cũng là loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng, với hi vọng mang tới phúc lành, tài lộc cho các thành viên trong nhà. Hơn nữa, kim tiền là một loài cây sống khỏe, có thể phát triển ở nơi râm mát mà không cần tưới nước thường xuyên, lại có tác dụng thanh lọc không khí, hút vào không khí độc có hại tới sức khỏe.

Theo phong thủy, gia chủ nên đặt một chậu cây kim tiền ở phòng khách hướng Đông Nam, thuộc quẻ tốn, hành Mộc hoặc hướng Đông, thuộc quẻ chấn, hành Mộc, đảm bảo đón tài hút lộc, sự nghiệp thăng tiến. Lưu ý không đặt loại cây này ở phòng ngủ, không tốt cho sức khỏe.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền theo phong thủy là loại hoa có thể đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Do đó, nhiều gia đình hay mua hoa này để trang trí nhà cửa vào dịp Tết Nguyên đán, với mong ước có một năm có nhiều may mắn, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào.

Trong nhà có thêm một chậu hoa đồng tiền vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tươi tắn rực rỡ lại vừa hút nhiều tài lộc, may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Cây phát tài

Cây phát tài còn được gọi là thiết mộc lan hay phất dụ thơm, là loại cây có thể sinh sống khỏe mạnh ngay cả nơi thiếu nắng mặt trời. Bên cạnh đó, loại cây này cũng có khả năng thanh lọc không khí, giúp căn hộ trở nên thoáng đãng, thơm mát hơn.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, cây phát tài có thể mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, loại cây này rất hợp để đặt hướng Đông Nam và Bắc (thuộc hành Thủy) giúp vượng khí tràn đầy, công việc thuận lợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, niềm vui. Gia chủ lưu ý, không nên đặt chậu cây này ở các hướng Tây và Tây Bắc (hành Kim).

Lan hồ điệp

Lan hồ điệp là loại cây cảnh tượng trưng cho sự cao sang, quý phái. Theo phong thủy, lan hồ điệp có thể hóa giải sát khí, vận đen, đưa vận khí, điềm lành vào nhà. Bởi vậy nên nhiều gia đình rất ưu ái bày biện một chậu lan hồ điệp vào dịp cuối năm, với mong ước xua đuổi vận xấu, mời thần Tài tới nhà.

Được biết, mỗi màu sắc của lan hồ điệp lại mang một ý nghĩa phong thủy khác nhau, chẳng hạn lan hồ điệp màu xanh biểu tượng cho tâm linh và thiền định; màu hồng thì tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc; màu vàng lại biểu trưng cho một khởi đầu mới...

Cây kim ngân

Cây kim ngân là loại cây có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, được rất nhiều gia đình ưa thích. Đây là loại kim có 5 lá tượng trưng cho 5 yếu tố ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, xòa rộng như bàn tay xúng xính đầy tiền; là loại cây đem lại may mắn, tiền tài, thịnh vượng cho gia chủ.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây kim ngân có thể duy trì sự hài hòa vận khí, giúp cân bằng các nguồn năng lượng trong nhà, đảm bảo tài chính luôn ổn định. Cây kim ngân cũng có tác dụng đuổi côn trùng như muỗi, ruồi rất tốt, lại tươi tốt quanh năm.

Nếu muốn đặt chậu hoa, cây cảnh trong phòng làm việc để thuận đường công danh, sự nghiệp thăng tiến, gia chủ có thể cân nhắc các loại cây như cây phú quý, cây trúc quân tử,... có tác dụng tránh tà, trừ uế, hút tài đón lộc, may mắn đầy nhà.



***Thông tin chỉ mang tính tham khảo