Trong phòng ngủ của Từ Hi Thái Hậu có chứa đầy vàng bạc châu báu như lời đồn?

Theo ghi chép lịch sử, Từ Hi là người giành được sự sủng ái của vua Hàm Phong nên bà dần dần lên ngôi Hoàng hậu và Thái hậu. Thái hậu Từ Hi là nhân vật quyền lực vào cuối thời nhà Thanh khi cai trị suốt 47 năm cũng như nắm giữ vận mệnh đất nước vào cuối triều đại.

Vào cuối thế kỷ 19, khi nền văn minh phương Tây du nhập vào Trung Quốc, Từ Hi là một trong những người đầu tiên ưa thích đèn điện, xe Mercedes-Benz, máy ảnh, nước hoa Pháp,… Vì đam mê sự xa hoa nên nhiều người đồn đoán bên trong nơi Từ Hi sinh sống hàng ngày cũng được trang hoàng lộng lẫy với nhiều báu vật quý hiếm. Vậy điều này có đúng không?

Từ lúc vào cung làm đệ nhất sủng phi của Hoàng đế Hàm Phong cho đến lúc lên ngôi Thái hậu, Tử Hi ở hầu hết các cung Tây Lục trong Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, điện Trữ Tú được coi là nơi giúp Từ Hi bước đầu có được quyền lực vì đây cũng là nơi bà sinh ra hoàng đế Đồng Trị.

Từ Hi Thái hậu là nhân vật quyền lực cuối triều đại nhà Thanh.

Được xây dựng hoàn thành vào năm triều Minh năm Vĩnh Lạc thứ 18 (năm 1420), Trữ Tú Cung có tên ban đầu là Thọ Xương cung. Cho đến năm Gia Tĩnh thứ mười bốn (năm 1535), nơi này được đổi tên thành Trữ Tú cung, trong đó Trữ Tú có nghĩa là "giữ lại điều đẹp đẽ, tinh túy nhất". Sau này, khi Từ Hi Thái hậu chuyển đi, Trữ Tú Cung vẫn được sử dụng là nơi ở của các phi tần và tên tuổi của nó vẫn gắn liền với Từ Hi Thái hậu.

Truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một bức ảnh chụp phòng ngủ của Từ Hi Thái hậu. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư mạng. Nhìn vào bức ảnh, có thể thấy phòng ngủ của Từ Hi cũng không lớn lắm, khoảng hơn 20m vuông. Chiếc giường ngủ cũng khá khiêm tốn, không đến 2m. Mặc dù có kích thước khiêm tốn nhưng những vật dụng bên trong phòng ngủ đều là những thứ quý hiếm, đắt tiền.

Chiếc giường được Từ Hi Thái hậu dùng để nằm nghỉ ngơi được chế tác từ loại gỗ quý là gỗ cẩm lai. Các nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc những họa tiết tinh xảo khiến chiếc giường càng thêm xa hoa, lộng lẫy. Nhìn kỹ 2 tấm rèo treo trên giường, hoa văn đều được thêu bằng chỉ vàng, chỉ bạc.

Thêm nữa, đệm trên giường của Từ Hi Thái hậu có nhiều lớp. Trong đó, lớp cuối cùng là lông cừu và phía trên còn có 3 lớp chăn dày.

Từ Hi Thái hậu không sử dụng gối ngủ làm từ bông thông thường. Thay vào đó, mỗi chiếc gối mà bà sử dụng đều nhét bên trong lá trà với công dụng giúp sáng mắt. Bà cũng sử dụng cả những chiếc gối có chứa đầy những cánh hoa bên trong để có hương thơm dễ chịu khi ngủ.

Ngoài ra, phòng ngủ của Từ Hi Thái hậu còn có nhiều đồ nội thất quý giá, được chế tác công phu. Tất cả đều là những thứ tốt nhất, đẹp nhất, đắt đỏ nhất để phù hợp với địa vị và lối sống xa hoa của bà.

Từ Hi Thái hậu là người phụ nữ nắm thực quyền cuối triều đại nhà Thanh. Dù dân lầm than đói khổ nhưng ở trong cung, bà vẫn ăn tiêu xa hoa, tận hưởng những thú vui mỹ vị không thua kém bất kỳ đế vương nào thời thịnh thế. Đến khi Từ Hi qua đời thì phòng ngủ của bà mới được thế giới bên ngoài khám phá.