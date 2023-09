Sau hơn 1 năm trồng sâm Ngọc Linh ở Núi Chúa của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra, đánh giá và đề xuất tiếp tục theo dõi sự phát triển của cây sâm trên vùng đất này.

Điều kiện thổ nhưỡng phù hợp trồng sâm Ngọc Linh

Với độ cao 1.388m so với mực nước biển, đỉnh Núi Chúa (xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có nhiều suối lớn, nguồn nước dồi dào, có thể dẫn dòng nước tự chảy đến độ cao 1.100m.

Đất thuộc loại đất thịt pha cát, thoát nước tốt, lớp thảm mục thực vật dày từ 15 - 20cm.

Loại đất này thích hợp cho cây dược liệu phát triển phần rễ, củ nhanh. Nhiệt độ trung bình ở đỉnh Núi Chúa ban ngày khoảng 22 – 24 độ C, ban đêm 20 – 21 độ C. Ở độ cao 1.300m trở lên nhiệt độ ban đêm khoảng 17 độ C.

Độ ẩm trung bình đạt 90 – 91%. Độ che phủ rừng đạt trên 80%. Lượng mưa trung bình 4.000 - 6.000/mm/năm. Loài cây dược liệu phân bố phổ biến hiện có là sâm rễ (sâm cao cẳng), chè dây.

Địa hình Núi Chúa có khả năng phát triển cây dược liệu từ độ cao 600 - 1.200m. Một số loại cây dược liệu thích hợp trồng dưới tán rừng như giảo cổ lam, đảng sâm, sâm Ngọc Linh…

Riêng đối với sâm Ngọc Linh có khả năng phát triển được ở khu vực có độ cao 1.200 – 1.300m, có khả năng dẫn dòng nước để tưới tạo ẩm, tạo mùn bằng biện pháp tập trung thảm mục thực vật tại chỗ.