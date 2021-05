Trọng tài đã sai khi không cho Man City hưởng penalty?

Trong trận chung kết Champions League 2020/21 giữa Man City vs Chelsea, The Blues đã không bị thổi 1 quả penalty khi bóng chạm tay của Reece James trong vòng cấm do trước đó nó đã chạm vào ngực của anh.

