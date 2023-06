Trọng tài Szymon Marciniak bắt chính trận chung kết Champions League 2022/23 có gì đặc biệt?

Trọng tài Pawel Sokolnicki cầm còi trận chung kết Champions League

Rạng sáng 11/6 (giờ Việt Nam), Man City sẽ chạm trán Inter Milan ở trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Trước trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, Man City được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Inter.

Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi không chỉ có phong độ ấn tượng hơn, Man City còn sở hữu đội hình đồng đều, nhiều ngôi sao và có chiều sâu hơn Inter.

Trọng tài Szymon Marciniak. Ảnh: Getty.

Trước trận đấu, trọng tài Szymon Marciniak được UEFA phân công bắt chính. Hai trợ lý của ông gồm Pawel Sokolnicki và Tomasz Listkiewicz đều là người Ba Lan. Trọng tài thứ tư Istvan Kovacs (người Hungary).

Trọng tài điều khiển phòng VAR là ông Tomasz Kwiatkowski (Ba Lan). Hai trợ lý trọng tài phòng VAR gồm Bartosz Frankowski (người Ba Lan) và Marco Fritz (người Đức).

Hiện tại, Szymon Marciniak được đánh giá là trọng tài uy tín bậc nhất châu Âu. Marciniak được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2011. Vị "vua áo đen" 42 tuổi từng tham gia điều khiển các trận đấu tại EURO 2016, World Cup 2018, World Cup 2022. Trong đó có cả trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina với Pháp.

Ở trận lượt về vòng bán kết Champions League trên sân Etihad rạng sáng 18/5 vừa qua, trọng tài Marciniak cũng cầm còi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trận này, Man City đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 5-1.

Ngoài ra, ông còn điều khiển 6 trận đấu khác ở Champions League mùa này gồm Atletico Madrid vs Porto, Barcelona vs Inter Milan, Dinamo Zagreb vs AC Milan, Marseille vs Tottenham (vòng bảng), Porto vs Inter Milan (vòng 1/8) và Napoli vs AC Milan (tứ kết).