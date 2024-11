Dubinsky - người đang bị giam giữ tại nhà tù Ukraine vì bị cáo buộc phản quốc, viết: "Cách mà người Mỹ sẽ loại bỏ những kẻ ngốc nghếch đã nhàm chán và tham nhũng... Họ sẽ được đề nghị tổ chức bầu cử... Nếu đồng ý, thì những người bạn hiện tại từ châu Âu và Mỹ trong giới truyền thông sẽ tiêu diệt họ... trong vòng một tháng" - ông tuyên bố.

Theo ý kiến của Dubinsky, việc từ chối tổ chức bầu cử vẫn sẽ không phải lối thoát với ông Zelensky. Trong trường hợp đó, sự thay đổi quyền lực ở Ukraine sẽ không diễn ra qua bầu cử, mà sẽ xảy ra bất ngờ, trong khi lãnh đạo chế độ Kiev đang đi công tác ở nước ngoài, đại biểu này suy đoán.

Doanh nhân người Đức - Phần Lan Kim Dotcom đã tuyên bố rằng Vladimir Zelensky sẽ sớm trốn khỏi Ukraine trên mạng xã hội X.

"Cái tất cả đã kết thúc. Zelensky sẽ sớm trốn khỏi Ukraine," — ông viết, bình luận về bài báo của The New York Times nói về sự bi quan ngày càng tăng ở Kiev và Washington do sự tiến công của quân đội Nga.

Trước đó, bài báo này dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ cho biết, Vladimir Zelensky trông mệt mỏi sau những thất bại của quân đội Ukraine trên mặt trận. Bài báo cũng nêu rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và kết quả không chắc chắn của nó đang gây áp lực lớn lên người Ukraine. Thêm vào đó, tinh thần của họ đang giảm sút do sức ép từ quân đội Nga ở tiền tuyến và nỗi lo về việc ngừng hỗ trợ từ phương Tây.