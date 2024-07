Trực tiếp bóng đá nam Olympic 2024: Argentina khởi đầu suôn sẻ?

Vào hôm nay (24/7), bóng đá nam Olympic 2024 sẽ chính thức khởi tranh với sự tham dự của 16 đội tuyển. Ngoài nòng cốt là lực lượng U23 (sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau), mỗi đội tuyển được đăng kí tối đa 3 cầu thủ quá tuổi tham dự.

Với 4 đại diện, châu Âu là khu vực được trao nhiều vé tham dự bóng đá nam Olympic 2024 nhất. Các đội bóng châu Âu tham dự gồm Olympic Pháp, Olympic Tây Ban Nha, Olympic Israel và Olympic Ukraine. Trong đó, Olympic Pháp tham dự với tư cách chủ nhà.

Olympic Argentina là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV bóng đá nam Olympic 2024.

Châu Á có 3 đại diện tham dự Olympic 2024 là Olympic Nhật Bản, Olympic Uzbekistan và Olympic Iraq. Trong khi đó, Olympic Argentina và Olympic Paraguay là 2 đại diện của Nam Mỹ góp mặt. Olympic Brazil là đương kim vô địch bóng đá nam Olympic với 2 tấm HCV ở 2 Thế vận hội gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng này đã không thể đoạt vé tới Paris do xếp sau Olympic Argentina và Olympic Paraguay ở vòng loại.

16 đội bóng tham dự môn bóng đá nam Olympic 2024 được chia làm 4 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Các bảng đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng tứ kết.

Chủ nhà Olympic Pháp được xếp vào bảng A cùng Olympic Mỹ, Olympic Guinea và Olympic New Zealand. Trong khi đó, Olympic Argentina nằm ở bảng B cùng Olympic Morocco, Olympic Iraq và Olympic Ukraine. Ở bảng C, Olympic Tây Ban Nha sẽ so tài với Olympic Uzbekistan, Olympic Ai Cập và Olympic CH Dominican. Bảng D có sự góp mặt của Olympic Nhật Bản, Olympic Paraguay, Olympic Mali và Olympic Israel.

Cả 8 trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam Olympic 2024 sẽ diễn ra vào tối nay (24/7). Trong đó, đáng chú ý là trận đấu giữa Olympic Argentina và Olympic Marocco.

Xem trực tiếp bóng đá nam Olympic 2024 kênh nào, ở đâu?

Những năm trước đây, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thường là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các kỳ Olympic. Các đây 3 năm, VTV cũng công bố sở hữu bản quyền Olympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021 nhưng gọi là Olympic 2020) khá muộn. Cụ thể, VTV công bố bản quyền Olympic 2020 ngày 21/7, chỉ 2 ngày trước khi Thế vận hội tại Nhật Bản khai mạc.

Tại Olympic 2024, mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn rất nhiều và khả năng cao là người hâm mộ Việt Nam sẽ không được xem trực tiếp các cuộc thi đấu tại Olympic. Ngày 23/7, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu được bản quyền Olympic Paris 2024.

Nếu đến phút cuối vẫn không có đơn vị nào mua được bản quyền Olympic 2024, người hâm mộ sẽ không thể theo dõi các VĐV Việt Nam thi đấu tại Thế vận hội. Đồng thời không thể chiêm ngưỡng những màn tranh tài đỉnh cao của thể thao thế giới, trong đó có các trận đấu của môn bóng đá nam...

