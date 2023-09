Trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia

Đội hình ra sân Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia

Ở bảng B bóng đá nam ASIAD 19, Olympic Việt Nam không thể sánh với 2 đối thủ là Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia. Thực tế đã cho thấy rõ điều đó. Sau khi dễ dàng đánh bại Olympic Mông Cổ 4-2 ở trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bất lực để thua Olympic Iran với tỷ số 0-4.

Thất bại nặng nề này đã đẩy Olympic Việt Nam vào thế khó. Từ vị trí đầu bảng B, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã rơi xuống vị trí thứ 3 và hiện đang đứng trước nguy cơ phải dừng bước ở vòng bảng.

Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia.

Về lý thuyết, nếu đánh bại Olympic Saudi Arabia ở trận hạ màn chiều tối nay, Olympic Việt Nam sẽ đoạt vé đi tiếp với tư cách 1 trong 2 đội dẫn đầu bảng B. Nhưng đây là mục tiêu rất khó với Olympic Việt Nam bởi đoàn quân trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn kém xa Olympic Saudi Arabia cả về trình độ lẫn kinh nghiệm.

Sau 2 lượt trận, Olympic Saudi Arabia đã giành 4 điểm. Họ đã hòa Olympic Iran 0-0 ở lượt mở màn và sau đó nhẹ nhàng vượt qua Olympic Mông Cổ với tỷ số 3-0. Qua 2 trận đấu, đội bóng đến từ Tây Á vẫn chưa để lọt lưới. Không nhiều người dám tin Olympic Việt Nam có thể xé lưới Olympic Saudi Arabia chứ chưa nói tới mục tiêu 3 điểm.

Cầm hòa Olympic Saudi Arabia là mục tiêu thực tế hơn với Olympic Việt Nam. Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng B nhưng sẽ nắm ưu thế lớn ở nhóm xếp hạng 3.

Hiện tại, Olympic Việt Nam đang đứng thứ 4 trong tổng số 5 đội xếp hạng 3 với 0 điểm và hiệu số -4 (không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng). Ở nhóm này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ xếp trên Olympic Myanmar về chỉ số fair-play.

Vì vậy, nếu giành điểm ở trận hạ màn chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ tạo ra lợi thế rất lớn. Nhưng đây vẫn là mục tiêu khó khăn bởi ở trận đấu trước, đội bóng trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy sự non kém cả về trình độ và kinh nghiệm trước Olympic Saudi Arabia. Đội bóng Tây Á đã tạo ra thế trận áp đảo, ghi 4 bàn và tạo ra nhiều cơ hội.

Trong quá khứ, Olympic Saudi Arabia chưa từng giành HCV bóng đá nam ASIAD. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là tấm HCV vào năm 1986.

Tham dự ASIAD 19, Olympic Saudi Arabia đăng kí đội hình khá trẻ. Họ không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Dù vậy, lực lượng của Olympic Saudi Arabia vẫn được đánh giá cao vì nhiều cầu thủ đang đóng vai trò quan trọng ở cấp CLB.

So với Olympic Iran, Olympic Saudi Arabia không kém về thể hình, thể lực. Thậm chí, đội bóng của HLV Saad Al-Shehri còn được đánh giá cao về kĩ thuật và tư duy chơi bóng. Do đó, để đi tiếp, có thể thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải cần tới yếu tố may mắn.

