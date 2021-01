Trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm Trưởng "Hàng" ở Hải Dương là ai?

Công an tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hải Dương điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng, do Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng” cầm đầu).

Trưởng "Hàng" và đồng phạm đã gây ra nhiều vụ án

Các đối tượng bị điều tra gồm: Hoàng Văn Trưởng (SN 1984), Phùng Đức Tâm (1987), Đinh Văn Long (SN 1991), cùng trú tại TP Hải Dương; Trần Khắc Quý (SN 1973) trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Trần Thanh Thức (SN 1988) trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Cơ quan công an nêu rõ, Trưởng “Hàng” cùng đồng bọn đã gây ra các vụ án cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra chúng còn có các biểu hiện hoạt động hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng vũ lực… với người khác.

Nhóm tội phạm này thường xuyên đe dọa, gây sức ép và buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường… phải nộp tiền "tô" hàng tháng cho chúng.

Chúng cũng đã đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp với giá rẻ.

Lợi dụng tên tuổi trong giới xã hội, Trưởng “Hàng” và đồng bọn còn nhận "chạy án" hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản; sử dụng vũ lực và nhiều thủ đoạn khác để tham gia “giải quyết” các mâu thuẫn trong xã hội.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị cá nhân, tổ chức đã bị băng nhóm trên hoặc các đối tượng khác xâm hại chủ động liên hệ, gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (địa chỉ: 106 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 069.2829.231).

Nếu tổ chức, cá nhân nào bao che, không tố giác tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào trưa 30/12/2020, sau khi ăn tất niên ở công ty đối tác, anh Hoàng Minh Phụng (SN 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến Vườn sinh thái Thanh Bình (đường Ngô Quyền, phường Tân Bình. TP. Hải Dương) hát karaoke.

Do không biết rõ địa chỉ, nhóm của anh Phụng đi nhầm vào sân nhà Hoàng Văn Trưởng (nhà sát bên cạnh Vườn sinh thái Thanh Bình).

Việc đi nhầm địa chỉ đã dẫn đến lời qua tiếng lại, nhóm của Trưởng lấy 2 con dao Thái Lan, dài khoảng 30cm và đánh đuổi nhóm anh Phụng ra đến phố Ngô Quyền, gây náo loạn cả phố, giao thông bị cản trở.

Trưởng và 2 đồng phạm bị bắt giam để điều tra sau khi lấy dao đuổi đánh nhóm anh Phụng, gây rối trật tự công cộng

Công an TP Hải Dương đã bắt giữ Trưởng và 2 đồng phạm để điều tra, làm rõ tội gây rối trật tự công cộng. Từ vụ bắt giữ này cùng nhiều tài liệu thu thập được, Công an Hải Dương mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của nhóm côn đồ manh động này.