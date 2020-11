Trung Bộ lại xuất hiện mưa lớn, 8 hồ chứa ở Khánh Hòa đồng loạt xả lũ

Cụ thể, ngày 29/11/2020, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung đã có văn bản thông báo xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Ea Krong Rou do Khánh Hòa xuất hiện một đợt mưa lớn từ ngày 28/11, với lượng từ 40-50mm.

Thời gian dự kiến bắt đầu xả 5 giờ 00 ngày 30/11/2020. Lưu lượng xả: 20,0 đến 40 m3/s. Thời gian dự kiến kết thúc xả: 22 giờ 00 ngày 02/12/2020.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung cũng đề nghị các đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa triển khai các biện pháp phù hợp khi thủy điện Ea Krong Rou xả nước điều tiết hồ chứa.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến cầu tràn Sông Trang (Khánh Vĩnh) bị nước lũ cuốn trôi một mố cầu. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến hết ngày 1/12, khu vực Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung trong ngày 29 và 30-11.

Tổng lượng mưa khu vực ven biển phía bắc và trung tâm tỉnh (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh) phổ biến từ 100 - 200mm/đợt, có nơi cao hơn. Khu vực phía nam (Cam Ranh, Cam Lâm) phổ biến từ 100 - 170mm/đợt.

Được biết, tính đến 13 giờ ngày 29/11, đã có 8 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xả điều tiết lũ với mức xả không đáng kể. Trong đó cao nhất là hồ Đá Bàn (Ninh Hòa) xả 98,1m3/s; hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) xả 79,6m3/s; hồ Suối Dầu (Cam Lâm) xả 64m3/s…

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Thông tin thông báo xả lũ của Thủy điện Ea Krong Rou.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 28/11 đến 13h ngày 29/11 phổ biến từ 30-80mm có nơi trên 100mm như: Thừa Thiên Huế 107mm, Trà My (Quảng Nam) 108mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 193mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 202mm, M Đrắk (Đắc Lắc) 131mm,...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay (29/11) đến ngày 01/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm.

Từ nay đến ngày 30/11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm.

Đáng lưu ý là, mưa lớn khiến lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đang lên.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 29/11 trên các sông như sau: Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc là 3,56m, trên BĐ1 0,06m; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ là 2,97m, trên BĐ1 0,47m; Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa là 4,48m, trên BĐ1 0,28m; Trên sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) tại Tân Mỹ là 36,8m, trên BĐ2 0,3m; tại Phan Rang còn dưới mức BĐ1; Các sông khác từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1 và dưới mức BĐ1.

Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.