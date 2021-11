Trung Quốc cảnh báo Mỹ đừng đùa với lửa ở eo biển Đài Loan

Khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với việc một tàu khu trục Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan, Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nói: "Mỹ phải ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, ngừng kích động và chơi với lửa hàng tháng, Mỹ phải đóng một vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực".

Đồng thời Triệu Lập Kiên cho biết thêm, thời gian gần đây, tàu chiến Mỹ viện cớ tự do hàng hải đã nhiều lần thể hiện sức mạnh ở eo biển Đài Loan. Theo ông Kiên, "đây không phải là một lời hứa về tự do và cởi mở, mà là một sự can thiệp có chủ ý và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực".

Trước đó, Hạm đội 7 của Mỹ đưa tin, tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Milius (DDG 69) đã có chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 23/11 trên vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế.



Thông báo cho biết: “Việc di chuyển của tàu qua eo biển Đài Loan chứng minh cam kết của Mỹ đối với khu vực Indo-Pacific (Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương) tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ bay, di chuyển và hoạt động bất cứ đâu luật quốc tế cho phép”.