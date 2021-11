Đô đốc Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ Trung Quốc, yêu cầu phải làm ngay điều này

John C. Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh Reuters.

Theo KSL, John C. Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đạt được một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở trong các cuộc gặp với các đồng minh tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax.

"Hãy nhìn những gì người Trung Quốc đã nói. Chủ tịch Tập Cận Bình đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng quân sự của họ phải đạt được thế ngang bằng quân sự với Mỹ vào năm 2027. Đó là những lời của ông ấy", Đô đốc Aquilino tuyên bố trong một cuộc gặp với các nhà báo.

Ông Aquilino cho biết thêm rằng, Mỹ và các đồng minh cần làm việc cùng nhau thường xuyên hơn ở các vùng biển quốc tế nhằm xây dựng khả năng tương tác để có thể hoạt động cùng nhau nhanh chóng nếu cần.

"Chúng tôi cần đáp ứng các khả năng sớm hơn và nhanh hơn", Đô đốc Mỹ nhấn mạnh.

Căng thẳng gia tăng khi quân đội Trung Quốc điều động ngày càng nhiều máy bay chiến đấu đến gần Đài Loan mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ chờ thống nhất của họ. Trung Quốc đã đe dọa sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu cần thiết.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp gần như toàn bộ Biển Đông và đã biến 7 bãi cạn thành các căn cứ đảo được bảo vệ bằng tên lửa để củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp của họ. Điều này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra báo động cho các bên tranh chấp đối thủ cũng như các chính phủ phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã giám sát chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán và mở rộng quân đội. Nước này có ngân sách quân sự lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ và đang phát triển tàu ngầm, máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

"Họ đang phát triển với tốc độ rất nhanh", Đô đốc Aquilino cảnh báo.