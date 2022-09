Trung Quốc cáo buộc Mỹ đột nhập an ninh mạng vào trường đại học

Theo đó, Teung Quốc hôm 5/9 cáo buộc Washington đột nhập vào máy tính của trường Đại học Bách khoa Tây Bắc ở Tây An mà các quan chức Mỹ cho rằng, nơi này chuyên nghiên cứu quân sự, làm tăng thêm khiếu nại của cả hai chính phủ về việc gián điệp trực tuyến tràn lan chống lại nhau.

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Chống Vi rút Máy tính Quốc gia đã báo cáo về các vụ đột nhập máy tính. Trung tâm này cho biết, họ đang làm việc với một nhà cung cấp bảo mật thương mại, Qihoo 360 Technology Co., đã theo dõi các cuộc tấn công của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (National Security Agency - NSA), nhưng không cho biết điều đó được thực hiện như thế nào.

Trung Quốc hôm 5/9 cáo buộc Washington đột nhập vào máy tính của trường Đại học Bách khoa Tây Bắc ở Tây An mà các quan chức Mỹ cho rằng, nơi này chuyên nghiên cứu quân sự, làm tăng thêm khiếu nại của cả hai chính phủ về việc gián điệp trực tuyến tràn lan chống lại nhau. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng với Nga được coi là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong nghiên cứu chiến tranh mạng. Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ do thám các trường đại học, các công ty năng lượng và internet và các mục tiêu khác. Washington lại cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp bí mật thương mại và đã công bố cáo buộc hình sự đối với các sĩ quan quân đội Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết, hành động của Mỹ "gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc". Cô cũng cáo buộc Washington đã nghe trộm điện thoại di động của Trung Quốc và xem trộm tin nhắn văn bản.

"Trung Quốc lên án mạnh mẽ", ông Mao nói. "Hoa Kỳ nên ngay lập tức ngừng sử dụng lợi thế của mình để đánh cắp bí mật và tấn công các nước khác".

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào sau khi những tuyên bố này được đưa ra.

Các chuyên gia an ninh nói rằng cánh quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân và Bộ An ninh Nhà nước cũng tài trợ cho các tin tặc bên ngoài chính phủ. Còn Đại học Bách khoa Tây Bắc, ở phía tây thành phố Tây An, nằm trong "danh sách thực thể" của chính phủ Hoa Kỳ bị giới hạn khả năng tiếp cận công nghệ của Hoa Kỳ. Washington cho biết trường đại học này giúp quân đội Trung Quốc phát triển công nghệ tên lửa và máy bay không người lái trên không và dưới nước.

Thông báo hôm 5/9 cáo buộc Hoa Kỳ lấy thông tin về quản lý mạng của trường đại học và các "công nghệ cốt lõi" khác. Họ cho biết, các nhà phân tích Trung Quốc đã tìm thấy 41 công cụ "tấn công mạng" mà họ cho là có nguồn gốc từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (National Security Agency - NSA).

Năm ngoái, một người đàn ông Trung Quốc, Shuren Qin, đã bị tòa án liên bang ở Boston kết án hai năm tù sau khi anh ta nhận tội xuất khẩu công nghệ dưới nước và hàng hải cho Đại học Bách khoa Tây Bắc mà không có giấy phép cần thiết.

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Chống Vi rút Máy tính Quốc gia Trung Quốc cáo buộc NSA thực hiện "các cuộc tấn công mạng độc hại" khác ở Trung Quốc nhưng không đưa ra chi tiết. Họ cho biết 13 người liên quan đến các cuộc tấn công đã được xác định.

Tuyên bố cho biết, các tin tặc đã nhắm mục tiêu vào lỗ hổng bảo mật của trường "zero day" hoặc trước đó chưa được báo cáo. Tuyên bố mới cũng mô tả những gì họ nói là các công cụ phần mềm của NSA với các tên như "Second Date" và "Drinking Tea" nhưng không cho biết cái nào có thể đã được sử dụng tại trường đại học này.

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Chống Vi rút Máy tính Quốc gia còn khẳng định, NSA đã tiến hành hơn 10.000 cuộc tấn công mạng "ác độc" vào các mục tiêu của Trung Quốc trong những năm gần đây, thu thập hơn 140 gigabyte dữ liệu "có giá trị lớn". NSA và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về các cáo buộc này.

Tuyên bố cho biết, các tin tặc đã nhắm mục tiêu vào lỗ hổng bảo mật của trường "zero day" hoặc trước đó chưa được báo cáo. Ảnh: @AFP.

Bắc Kinh và Washington đã tham gia vào một cuộc chiến ngôn từ ngày càng gay gắt về vấn đề an ninh mạng, trong đó Trung Quốc trở nên trực tiếp hơn trong việc chỉ đích danh các cơ quan chính phủ Mỹ trong các cáo buộc của họ. Mỹ đã tìm cách phân biệt giữa các hoạt động mà họ tiến hành vì mục đích an ninh quốc gia, và hoạt động gián điệp công nghiệp mà họ đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành chống lại các công ty Mỹ.

Samantha Hoffman, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết đã có sự gia tăng trong các cáo buộc cụ thể của Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng của Mỹ và Mỹ nên đáp trả bằng các chi tiết cụ thể về các hacker Trung Quốc tham gia hoạt động gián điệp.

Bà nói: "Mỹ và các đồng minh cần tập trung giải thích tại sao hoạt động của Trung Quốc trong không gian này là bất thường - vượt quá những gì mà hầu hết các cơ quan tình báo làm; Tất nhiên, Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục đáp trả với những cáo buộc tương tự, có thể là sự thật hoặc là không".