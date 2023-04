Ngày 18/4, SCMP đưa tin, cảnh sát tỉnh An Huy công bố báo cáo điều tra sơ bộ vụ nữ diễn viên xiếc rơi từ độ cao 10 m rồi tử vong khi trình diễn tiết mục đu dây ở địa phương. Một số nguồn tin cho biết, vợ chồng nghệ sĩ xiếc đã cãi nhau trước khi biểu diễn. Trong lúc tức giận, người vợ đã không thắt dây bảo hộ nên dẫn đến tai nạn. Cảnh sát sau đó đã triệu tập chồng nữ nạn nhân xấu số để điều tra.

Trước đó, nghệ sĩ xiếc 37 tuổi và chồng, họ Trương, hợp tác ở tiết mục trong chương trình diễn ra ở tỉnh An Huy. Ban đầu, hai người được cần cẩu đưa lên cao, sau đó thể hiện khả năng giữ thăng bằng, bám chắc trên không. Tuy nhiên, người vợ bị rơi đập đầu xuống sân khấu, không thể qua khỏi.

Trung Quốc: Chồng nữ diễn viên xiếc xấu số bị điều tra

Hình ảnh đêm diễn của hai vợ chồng. (Ảnh: IT).

Cặp diễn viên trong tiết mục là vợ chồng. Cả hai đều không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Qua tìm hiểu của phóng viên, trước đây, nạn nhân và chồng từng nhiều lần biểu diễn trong tình trạng không đảm bảo như vậy để kích thích bầu không khí tại hiện trường và chưa bao giờ gặp tai nạn.

Nạn nhân là nữ diễn viên xiếc họ Tôn, 37 tuổi. Cô từng làm ca sĩ, bắt đầu diễn xiếc trên không cùng chồng Trương Khải 7-8 năm qua. Trong tiết mục biểu diễn ở huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy vào tối 15/4, cô và chồng không thắt dây bảo hộ. Ban tổ chức cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho diễn viên ở dưới mặt đất.

Chia sẻ với truyền thông, Trương Khải cho biết, vợ chồng anh không mâu thuẫn trước và trong khi biểu diễn. Gia đình anh sống hạnh phúc. Họ cũng không dại dột đánh cược mạng sống chỉ vì một cuộc cãi vã do còn 3 con nhỏ cần nuôi dưỡng. Theo Trương Khải, anh đã cố gắng dùng chân kẹp vợ lại khi cô gặp nạn nhưng không thành công.

Trương Khải cho biết sơ suất của BTC là nguyên nhân khiến vợ anh tử nạn. (Ảnh: IT).

Trương Khải cho rằng, sự cẩu thả của ban tổ chức cũng một phần nguyên nhân khiến vợ anh qua đời. Đơn vị tổ chức sự kiện đã không lắp đặt thiết bị bảo hộ như nệm hơi, lưới chắn bên dưới để đề phòng trường hợp bất trắc. Vì vậy, khi xảy ra sơ suất trong lúc trình diễn, diễn viên đã rơi thẳng xuống đất và tử vong tại chỗ.

Chia sẻ với Global China, một nghệ sĩ xiếc lâu năm cho hay các biện pháp an toàn trên cao của các buổi biểu diễn xiếc thường bị hạn chế, dây an toàn, lưới an toàn ít khi được sử dụng.

Một học viên nói: “Những màn nhào lộn trên cao có nhiều hạn chế, và không phải tất cả đều có biện pháp an toàn đảm bảo. Chúng tôi đang tự đùa giỡn với tính mạng và phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình”.

Đơn vị tổ chức là công ty biểu diễn Á Tây ở tỉnh An Huy, thành lập năm 2018. Năm 2021, công ty này bị phạt 50.000 nhân dân tệ vì tổ chức chương trình nghệ thuật khi chưa được cấp phép (170 triệu đồng).