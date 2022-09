Phnom Penh Post dẫn số liệu của của Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu 350.902 tấn gạo, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có tới 48,38%, tương đương với 169.766 tấn được xuất sang Trung Quốc, Ma Cao và Hồng Kong, tăng 10,29% so với năm ngoái.

Số lượng gạo xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc đã đạt khoảng 200.000 tấn /năm, tương đương 1/2 hạn ngạch ưu đãi miễn thuế (400.000 tấn) được Trung Quốc áp dụng cho mặt hàng trên từ Campuchia.

Trung Quốc mua gần một nửa tổng lượng gạo xay xát của Campuchia, trong khi đó chỉ trong 6 tháng đâù năm 2022, Việt Nam cũng mua tới 1,7 triệu tấn lúa của Campuchia. Ảnh: khmertimeskh.com.

Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu gạo xay chính của Campuchia, đồng thời Campuchia có kế hoạch nâng hạn ngạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc lên 500.000 tấn vào năm 2023.

Cũng theo Phnom Penh Post, việc xuất khẩu sang châu Âu cũng đang tăng lên sau khi các biện pháp bảo hộ thương mại của EU hết hạn vào đầu 2022.

Trước đó, EU đã áp dụng biện pháp bảo hộ đối với mặt hàng gạo và đánh thuế đối với các nhà xuất khẩu gạo Campchia theo mức 175 Euro/tấn vào năm 2019, 150 Euro vào năm 2020 và 125 Euro vào năm 2021.

Ngoài Trung Quốc, Campuchia cũng xuất khẩu một lượng lớn lúa sang Việt Nam. Phnom Penh Post trích dẫn báo cáo của Tổng cục Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Campuchia) cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu trên 1,733 triệu tấn lúa sang Việt Nam, tăng 2,38% so với cùng kỳ, với trị giá xuất khẩu đạt trên 336,2 triệu đô la Mỹ, tăng 20,38%.

Trong tổng lượng lúa Campuchia đã xuất khẩu sang Việt Nam như nêu trên, có 1,142 triệu tấn được xuất chính ngạch và số còn lại được bán tiểu ngạch sang biên giới.

Báo cáo này cũng cho biết, giá lúa trung bình được Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 19,4 xu Mỹ (US cent)/kg, tăng 17,58% so với cùng kỳ (16,5 US cent/kg).

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, trong năm 2021, quốc gia này đã xuất khẩu hơn 3,5 triệu tấn lúa (tương đương khoảng 1,7-1,8 triệu tấn gạo) sang Việt Nam, tăng hơn 60% so với năm trước đó.