Trung Quốc: NATO lẽ ra nên được giải thể từ năm 1991

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng, khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã mở rộng và dồn Nga vào chân tường, cuối cùng gây ra cuộc đổ máu hiện nay ở Ukraine.



"Là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh, NATO lẽ ra nên trở thành lịch sử khi Liên Xô tan rã", ông nói trong cuộc họp báo hàng ngày hôm qua, khi được hỏi về những nhận xét về vai trò của NATO như một công cụ địa chính trị của Mỹ do người đồng cấp Nga Maria đưa ra. Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên: NATO đã mở rộng về phía đông trong nhiều thập kỷ, đẩy Nga vào chân tường. Ảnh: Getty.

Ông Triệu nói NATO đã mở rộng về phía đông ở châu Âu trong nhiều thập kỷ, vi phạm những lời hứa đã đưa ra với giới lãnh đạo Liên Xô. Điều này đã đẩy Nga "từng bước vào chân tường", vì vậy cuối cùng, NATO là "người khởi xướng và thúc đẩy lớn nhất cuộc khủng hoảng Ukraine" thay mặt cho Mỹ.

Ông Triệu nói rằng Mỹ đã dẫn dắt NATO trong 5 lần mở rộng về phía đông trong 2 thập kỷ qua sau năm 1999. Số thành viên NATO đã tăng từ 16 lên 30 và khối này đã tiến về phía đông hơn 1.000 đến gần biên giới Nga.

Trung Quốc nói không đứng về bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, song đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn với Nga và từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, phản đối lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Bình luận của ông Triệu đưa ra khi các quan chức Trung Quốc và EU họp trực tuyến trong đó chủ đề Ukraine áp đảo. EU muốn có được cam kết từ Trung Quốc sẽ không làm ảnh hưởng lệnh trừng phạt và giúp đỡ chấm dứt chiến sự.

Matxcơva viện dẫn mối đe dọa do sự mở rộng ngày càng sâu rộng của NATO vào Ukraine là lý do chính khiến Nga mở chiến dịch quân sự đăc biệt vào cuối tháng Hai. Bắc Kinh đồng ý với lý do này, ngay cả khi vẫn chỉ trích việc sử dụng vũ lực quân sự như một cách thức giải quyết tình hình.

Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc các quốc gia phương Tây leo thang căng thẳng với Nga, nói rằng việc họ từ chối giải quyết những lo ngại về an ninh chính đáng của Moscow là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Nước này đã từ chối tham gia vào các lệnh trừng phạt đối với Nga, coi chúng là bất hợp pháp và không có khả năng giải quyết các vấn đề.

Mỹ và các đồng minh cáo buộc Trung Quốc đã đi ngược lại với "lịch sử" ở Ukraine, đồng thời đe dọa trừng phạt Bắc Kinh nếu nước này hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.

Moscow đã tấn công quốc gia láng giềng sau khi Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Nga đối với các nước cộng hòa Donbass ở Donetsk và Lugansk. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để chính thức hóa tình trạng của các khu vực trong bang Ukraine.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa bằng vũ lực.