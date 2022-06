Trung tá Lường Văn Quý - Người con của bản làng vùng cao

Với chủ trương đưa Công an chính quy về địa bàn cơ sở, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) đang dần khoác lên mình một tấm áo mới. Có được những kết quả đáng tự hào như vậy, có sự góp phần không nhỏ của Trung tá Lường Văn Quý.

Nhận quyết định điều động về làm Trưởng Công an xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) từ đầu năm 2020, Trung tá Lường Văn Quý cùng các đồng chí, đồng đội của mình đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Xuất thân là cán bộ tham mưu công tác tại Đội Tổng hợp, Công an huyện, với kinh nghiệm và kiến thức được trang bị ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lòng yêu nghề, Trung tá Lường Văn Quý đã nhanh chóng tiếp cận công việc.

Anh xác định việc đầu tiên khi tiếp cận địa bàn đó là nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ Công an viên bằng cách truyền đạt những kinh nghiệm, tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình, gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên với nhân dân. Từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở tích cực chung tay cùng với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong năm 2020, anh đã cùng các đơn vị chức năng xử lý, giải quyết vụ án giết người gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Theo đó, khoảng 7h30 ngày 30/6/2020, khi thấy ông Lò Văn Nam đang trên đường đi làm đồng về tới gần nhà thì đối tượng Lò Văn Niên, sinh năm 1984, bất ngờ từ bụi cỏ xông ra đánh nhiều nhát vào đầu của ông Nam. Sau khi gây án, Lò Văn Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Nam được người dân đưa đi viện cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó.



Nhận được tin báo, Công an xã Chiềng Pha đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên tổ chức truy bắt nghi phạm Lò Văn Niên. Do bản Trọ Phảng nằm sát bìa rừng, theo dấu vết để lại, có khả năng sau khi gây án, đối tượng Lò Văn Niên đã bỏ trốn lên rừng nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn… Sau hơn 1 ngày tổ chức truy bắt, vào khoảng trưa 1/7/2020, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La, cùng Công an huyện Thuận Châu và các lực lượng vũ trang tại địa phương đã bắt được Lò Văn Niên. Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng Niên đã được áp giải về trụ sở UBND xã để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua lời khai ban đầu: Nạn nhân Lò Văn Nam là hàng xóm và cũng có mối quan hệ liên gia với đối tượng Lò Văn Niên. Từ trước đến nay, hai gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Riêng đối tượng Lò Văn Niên từ năm 2011 tới nay có biểu hiện thần kinh không bình thường, trước đó cũng đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La.

Nói về Trung tá Lường Văn Quý, ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha cho biết: "Đồng chí Quý là một cán bộ Công an trẻ, nhiều hoài bão, công tác chuyên môn vững vàng; không những vậy đồng chí Quý còn là một người Trưởng Công an xã vô cùng gần gũi với đồng chí, đồng đội và đặc biệt là bà con dân bản. Người dân thắc mắc gì, Trung tá Lường Văn Quý thường động viên, giải thích có tình có lý; người dân khó khăn gì, anh bàn bạc với địa phương cùng tháo gỡ".

Trong 5 năm từ 2017 đến năm 2021 Trung tá Lường Văn Quý đều được nhận danh hiệu là "Chiến sỹ thi đua cơ sở", nhiều lần được Bộ Công an, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen về những thành tích đặc biệt. Đặc biệt trong năm 2022, Trung tá Lường Văn Quý vinh dự là một trong 63 Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn lực lượng được vinh danh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

