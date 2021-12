Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 31/12/2021, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1991-2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Việt Nam.

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội qua 30 năm xây dựng và phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội chia sẻ: “Trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhiều lần thay tên, thay đổi chức năng nhiệm vụ; song các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn; Bắt kịp với yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố ở từng giai đoạn, xây dựng đơn vị thành tập thể đoàn kết, ngày càng trưởng thành và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trở thành một đơn vị không thể thiếu trong lĩnh vực việc làm, lao động của thủ đô, nhiều nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chính trị của thành phố được trung tâm triển khai đạt hiệu quả cao”.

Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: H.N

Đại dịch Covid-19 bùng phát trong 2 năm qua đã gây nhiều khó khăn, thách thức đến hoạt động của đơn vị, với số lượng người lao động đến giao dịch lên đến 6.000-7.000 người/tháng, 500-700 người/ngày cao điểm. Trung tâm đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, chủ động từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để triển khai các hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ phục hồi phát triển thị trường.

Với tinh thần tận tụy, hết lòng chăm lo cho nhân dân, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã trở thành điểm tựa cho hàng chục nghìn lao động thất nghiệp và doanh nghiệp; Không để chuỗi cung ứng lao động bị đứt gãy; Góp phần ổn định sản xuất trong bối cảnh đại dịch, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành thương binh xã hội thủ đô.

Trong 30 năm qua xây dựng và phát triển, Trung tâm đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý. Ảnh: T.N

Thành tựu của Trung tâm đã góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô trong thời gian qua.

Trong 30 năm qua, Trung tâm đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý như: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Uỷ ban nhân dân thành phố, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của bộ ngành,...

Trở thành "bà mối mát tay" giữa ba chủ thể người sử dụng lao động, người lao động và cơ sở đào tạo lao động

Với kết quả đã đạt được, Giám đốc Sở thương binh xã hội Bạch Liên Hương chúc mừng những thành tựu mà cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đạt được trong suốt chặng đường 30 năm qua. Đồng thời mong muốn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động trung tâm, giữ vững định hướng hoạt động theo chỉ đạo của Bộ thương binh và xã hội, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, của Sở lao động thương binh xã hội thành phố để trung tâm trở thành đơn vị có quy mô, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh về lĩnh vực dịch vụ việc làm khu vực phía Bắc cũng như của cả nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của đơn vị, đặc biệt tổ chức hệ thống sàn giao dịch việc làm. Chủ động cụ thể hoá các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp 2021-2025, bằng nhiều chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động.

Trung tâm thực sự phải là cầu nối, là bà mối mát tay giữa ba chủ thể người sử dụng lao động, người lao động và cơ sở đào tạo lao động.

Đồng chí Tạ Văn Thảo - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phát biểu. Ảnh: Phương Nga

Cũng trong biểu lễ, đồng chí Tạ Văn Thảo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Cục việc làm, Sở LĐTBXH và sự giúp đỡ của các phòng ban, các trung tâm việc làm trên cả nước,... Trong thời gian tới, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm với xã hội, Trung tâm sẽ đoàn kết, chủ động sáng tạo tiếp tục phát huy nội lực, giữ vững định hướng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ để không ngừng phát triển, xứng đáng trở thành trung tâm dịch vụ việc làm của ngành thương binh xã hội việc làm thủ đô.