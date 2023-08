Hé lộ phương thức trúng thầu hàng nghìn tỷ với tỷ lệ tiết kiệm tượng trưng của Công ty Đạt Phương

Trúng thầu hàng nghìn tỷ, tiết kiệm "loanh quanh" 1%

Mới đây nhất, Công ty Đạt Phương trúng gói thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy. Được biết, đây là dự án nối hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.



Liên tục trúng thầu lớn nhưng kết quả kinh doanh của cty Đạt Phương có chiều hướng đi xuống trong nửa đầu năm 2023.

Trong gói thầu nói trên, Công ty Đạt Phương là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và đã trúng thầu với giá trị 1.174 tỷ đồng. Giá trúng thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước ở mức khá "khiêm tốn" khoảng 0,96%.

Đây không phải lần đầu tiên công ty này tham gia đấu thầu, vài năm trở lại đây, Công ty Đạt Phương trong vai trò liên danh và độc lập đã trúng nhiều gói thầu trị giá hàng trăm cho tới hàng nghìn tỷ đồng. Thống kê lịch sử đấu thầu, Công ty Đạt Phương đã tham gia 56 gói thầu, trong đó trúng 49 gói. Tổng giá trị trúng thầu lên tới 18,5 nghìn tỷ đồng.

Tuy vậy, điều đáng nói ở đây, những gói thầu mà công ty này trúng thường rất "sát" với giá chủ đầu tư đưa ra. Cụ thể, trong tháng 7/2023, đơn vị này trong vai trò liên danh chính đã trúng gói thầu: Xây mới cầu Cửa Lấp 2 và sửa chữa tăng cường cầu Cửa Lấp cũ thuộc Dự án Xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thùy Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Tham gia liên danh với Công ty Đạt Phương trong gói thầu này là CTCP SBTECH với giá hơn 350 tỷ đồng. So với giá dự toán hơn 354 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,2%.

Ngoài ra, Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp (giai đoạn 1) bao gồm: Bảo hiểm xây lắp; Đảm bảo giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải) phục vụ thi công; thí nghiệm chuyên ngành về chất lượng công trình do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

Gói thầu trên thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An. Công ty Đạt Phương trong vai trò liên danh phụ của Liên danh Tân Nam - Đạt Phương - 479 Hòa Bình đã trúng thầu với giá xấp xỉ giá dự toán 2.088,5 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước của gói thầu đạt gần 45 triệu đồng (tương đương tỷ lệ khoảng 0,003%).

Đầu năm 2023, Công ty Đạt Phương trong Liên danh cùng các doanh nghiệp gồm: Cty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C đã trúng gói Gói thầu XL-02: xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2 (phạm vi giữa 2 trụ neo) Km5+913-Km6+423 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) và đảm bảo ATGT thủy cầu Rạch Miễu 2 của chủ đầu tư và bên mời thầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Liên danh trên trúng gói thầu với giá 1.268,7 tỷ đồng bằng với mức đưa ra dự thầu. Như vậy, tính tỷ lệ tiết kiệm so với giá gói thầu (hơn 1.270,3 tỷ đồng) cũng ở mức "tượng trưng".

Doanh thu, lợi nhuận "tụt dốc"

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (Cty Đạt Phương) có địa chỉ tại tầng 15, Tòa Nhà Handico (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người đại diện theo đăng ký kinh doanh là Tổng Giám đốc Trần Anh Tuấn. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là xây lắp công trình và kinh doanh vật liệu xây dựng. Tính đến 30/6/2023, vốn chủ sở hữu cuả công ty đạt hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp hơn 600 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, liên tục trúng thầu lớn tuy nhiên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nửa đầu năm 2023 cho thấy tình hình không mấy khả quan. Cụ thể, theo báo cáo tài chính Quý II/2023, Công ty Đạt Phương có doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 768,5 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng giảm gần 41% so với năm trước, đạt 121,5 tỷ đồng, tương đương mức giảm 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 14%, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 42,9% và 11,7%. Kết quả trong quý II/2023, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này giảm xuống còn 86,4 tỷ đồng, tương đương mức giảm 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc Quý II/2023, Công ty Đạt Phương ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 54,2 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, cty Đạt Phương đạt doanh thu thuần là 1.158 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 51,7%, chỉ đạt 137 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, do doanh thu, lợi nhuận mảng sản xuất điện và mảng bất động sản giảm so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý II năm nay giảm so với quý II/2022.

Cũng theo báo cáo tài chính, doanh thu của Đạt Phương chủ yếu đến từ ngành xây dựng khi thu về 624 tỷ đồng, chiếm 81,2% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý.

